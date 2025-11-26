Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu ve açık, Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu ve açık