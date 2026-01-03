Meteoroloji açıkladı: 3 Ocak 2026 hava durumu raporu... İstanbul'a kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Bursa, Yalova, Manisa, Uşak, Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kastamonu, Karabük ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI

Yağışların, İzmir çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGE İÇİN ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

YURDUN BATISINDA SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

FIRTINANIN HIZI 80 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

24 KENT İÇİN "SARI" KODLU FIRTINA ALARMI

Meteoroloji tarafından 24 kent için "sarı" kodlu fırtına alarmı verildi. İşte o kentlerimiz: Aydın (Sağanak), İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce (Fırtına).

İŞTE İL İL HAVA DURUMU...

Son tahminlere göre kentlerde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 4, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren gün boyu kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak bekleniyor

ÇANAKKALE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR: 5, Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA: 8, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ADANA: 12, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 4, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 0, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 7, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SİNOP: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA: 1, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 10, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 10, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: -9, Parçalı ve az bulutlu

KARS: -8, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: -2, Parçalı ve az bulutlu

VAN: -1, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 0, Parçalı ve az bulutlu

BATMAN: -3, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: -2, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 6, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 1, Parçalı ve az bulutlu