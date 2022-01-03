Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), haftalık hava durumu raporuna göre, yurt genelinde etkili olan yağışlı ve soğuk hava yarından itibaren yerini sıcak havalara bırakacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:10
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artıyor
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Meteroloji'nin açıklamasına göre, yarın batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı merkezlerimizde bu hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 14

İstanbul: 17

İzmir: 19

Antalya: 19

Samsun: 19

Trabzon: 16

Erzurum: 4

Diyarbakır: 12

Van: 7 

SEL VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısında da bulundu.


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