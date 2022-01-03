Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık artıyor

03 Ocak 2022 Pazartesi, 17:10

Meteroloji'nin açıklamasına göre, yarın batı kesimlerden başlayarak, zamanla yurt genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı merkezlerimizde bu hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: 14

İstanbul: 17

İzmir: 19

Antalya: 19

Samsun: 19

Trabzon: 16

Erzurum: 4

Diyarbakır: 12

Van: 7

SEL VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünde meydana gelebilecek hızlı erime sebebiyle sel, su baskını, heyelan ve çığ uyarısında da bulundu.