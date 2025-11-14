Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Van’ın güneyi ile Şırnak ve Hakkari’de kuvvetli sağanak yağış öngörülürken, 1700–1800 metre üzerindeki bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği belirtildi.

Adıyaman, Şanlıurfa’nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu illerde de yüksek rakımlarda karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Bugün akşam saatlerinden itibaren Malatya’da; gece saatlerinden sonra Elazığ’da; sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum’un güneyinde kuvvetli yağışların etkili olacağı bildirildi. 1600 metre üzeri bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bakanlık, vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu. Ayrıca yetkili birimlerin uyarılarının takip edilmesi gerektiği vurgulandı.