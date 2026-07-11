Meteoroloji'den kritik uyarı: 3 bölgede kuvvetli sağanak, termometreler 35 dereceyi aşıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu bir havanın etkisi altına giriyor.



Tahmin raporuna göre; Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop’un iç kesimleri ile Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Yağışların, özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yetkililer, ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.



Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE: UZMANLARDAN "ÖĞLE SAATİ" UYARISI

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor. Birçok kentte termometreler 35 derece sınırına ulaşırken, özellikle güney ve güneydoğu illerinde sıcaklıklar 40 dereceye kadar yaklaşıyor. Sıcak havanın etkisini sürdürmesi nedeniyle uzmanlar, güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalınmadıkça doğrudan güneşe maruz kalınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerinde ise batı ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ VE SICAKLIKLAR

MGM'den alınan son verilere göre Türkiye'nin büyükşehirleri ve haritadaki bazı kritik illerde beklenen hava durumu ile en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde listeleniyor:

İSTANBUL: 30°C, Az bulutlu ve açık

ANKARA: 31°C, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 35°C, Az bulutlu ve açık

KOCAELİ: 30°C, Az bulutlu ve açık

BURSA: 32°C, Az bulutlu ve açık

DENİZLİ: 36°C, Az bulutlu ve açık

ADANA: 35°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlı

TRABZON: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA: 36°C, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 40°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 40°C, Az bulutlu ve açık