Meteoroloji uyardı: 5 bölgede toz taşınımı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 80 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EGE BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.
KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz'in parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40 -60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır. Rüzgarın Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40 -60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son dakika hava durumu ve Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklar ise şöyle olacak:
ANKARA: 11/22 Parçalı bulutlu rüzgarlı
İSTANBUL: 16/20 Parçalı bulutlu
İZMİR: 16/23 Parçalı bulutlu
KOCAELİ: 13/25 Az bulutlu açık
ADANA: 13/25 Az bulutlu açık
ANTALYA: 14/24 Az bulutlu açık
KONYA: 10/24 Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: 7/23 Az bulutlu açık
SİVAS: 6/25 Parçalı bulutlu
BOLU: 9/21 Az bulutlu açık
TRABZON: 14/27 Az bulutlu açık
ERZURUM: 0/14 Az bulutlu açık
KARS: -2/11 Az bulutlu açık
DİYARBAKIR: 7/25 Az bulutlu açık
GAZİANTEP: 10/25 Az bulutlu açık
ŞANLIURFA: 14/29 AZ bulutlu açık
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