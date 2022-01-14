Meteoroloji'den 4 il için yeni uyarı: Saat verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de 4 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.
Yurdun büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji'den yapılan son uyarıya göre, Giresun, Trabzon, Artvin ve Rize için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Uyarıda şöyle denildi:
"Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların 15.01.2022 Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının 17.01.2022 Pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 14, 2022
Doğu Karadeniz'de Yoğun KarYağışıBekleniyor!@AFADBaskanlik @TC_giresun @belediyegiresun @TrabzonValilik @TrabzonBelTr @RizeVali @rizebelediye @artvinvaliligi @artvinbeltr pic.twitter.com/Nor9UGHoXQ
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