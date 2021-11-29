Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden saldırganın babası konuştu
Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'ya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan zanlı Emrah Y'nin babası Ziya Y., "Türk halkından özür dilerim. Edilen küfür ve hakaretlerden dolayı da bayandan özür dilerim. Ben böyle bir olaya razı değilim, vicdanım da rahat değil açıkçası" dedi.
Baba Ziya Y., konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oğlunun yaptığının doğru olmadığını ifade ederek, "Oğlum madde bağımlısı olduğu için dönem dönem krize giriyor, krize girdiği zaman bizi de tanımıyor. Benim oğlumun gerçekten tedaviye ihtiyacı var" dedi.
Oğlunun durumunu çeşitli birimlere bildirdiğini belirten Ziya Y, şu ifadeleri kullandı:
"CİMER'e, savcılığa ve kaymakamlığa da bildirdim. Emniyetin de haberi var, bu çocuğun gerçekten psikolojisi bozuk, tedavi olmadığı sürece cezaevinde kalsa da sorun değil. Madde alamadığı ve parası olmadığı zamanlarda bizi de zorluyordu. Bize de fiziki şiddet uyguluyordu. Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Bunun tedavisini istiyorum ama bize nasıl yardımcı olabilirler onu da bilemem. Türk halkından özür dilerim. Edilen küfür ve hakaretlerden dolayı bayandan da özür dilerim. Ben böyle bir olaya razı değilim, vicdanım da rahat değil açıkçası"
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