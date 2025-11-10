Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevlüt yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 89’u taburcu edildi

Mevlüt yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 89’u taburcu edildi

10.11.2025 11:50:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Mevlüt yemeğinden zehirlenen 94 kişiden 89’u taburcu edildi

Rize'de mevlüt yemeğinden zehirlenip hastaneye kaldırılan 94 kişiden 89’u taburcu edildi. Hastanede 4’ü çocuk 5 kişinin tedavisi sürüyor.

Olay, dün merkeze bağlı Muradiye beldesinde meydana geldi. Katıldıkları mevlüt yemeğinin ardından rahatsızlanan 94 kişi, mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetleriyle kentteki hastanelerde başvurdu.

İlk incelemede yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi.

Hastanede tedaviye alınanları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral, geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Gece boyu tedavileri süren yurttaşlardan 89’u taburcu edildi. Aralarında 4’ü çocuk 5 kişinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

İlgili Konular: #Rize #Mevlüt