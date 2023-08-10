Mevsimlik fındık işçisi 15 yaşındaki çocuk boğularak öldü, acılı baba Cumhuriyet'e konuştu: Hayallerini çaldılar!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.08.2023 - 03:00

Batman’dan Giresun’a yakınlarıyla birlikte mevsimlik fındık işçisi olarak çalışmaya giden Yusuf Polat (15), Harşit Çayı’nda önceki gün boğularak yaşamını yitirdi. Söz konusu olay mevsimlik tarım işçisi çocukların yaşadığı olumsuz koşulları yeniden gündeme getirdi.

Yusuf’un lise son sınıfa geçtiğini aktaran baba Metin Polat, “Yusuf, okul ihtiyaçlarını karşılamak için fındık toplamaya gitti. Üniversiteye gidip bilgisayar yazılımı alanında eğitim almak istiyordu. ‘Sana yük olmayayım, kendi paramı kendim kazanayım’ dedi ancak hayallerini gerçekleştiremedi” dedi.

‘EĞİTİM GÖRMEDİK’

“Yetkililerce mevsimlik tarım işçiliğine ilişkin bir eğitim verildi mi” diye sorduğumuz soruya Metin Polat, şu yanıtı verdi: “Biz böyle bir eğitimin olduğunu dahi bilmiyoruz. Bu güne kadar çevremizde de böyle bir eğitim verildiğini görmedik.”

‘NEDENİ YOKSULLUK’

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Meclisi (İSİG Meclisi) İstanbul Koordinasyonu Üyesi Gökhan Turan da mevsimlik tarım işçiliğinde çocukların çalışmasını engellemek için projeler olduğunu söyledi. Turan, “Söz konusu durumla ilişkin birçok proje var ancak ne yazık ki bunun önüne geçilemiyor. İnsanlar yoksulluk nedeniyle razı geliyor” dedi.

Söz konusu olayla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın fındık tarımında çocuk işçiliğini sona erdirmeye yönelik yürüttüğü projesi de tartışma konusu oldu. Proje kapsamında bakanlığın 2023 yılı için ayırdığı bütçe 3 milyon 591 bin dolar tutarında. Olayın ardından bakanlığın mevsimlik fındık tarımında çocukların çalışmasını engellemek için ayırdığı bütçeye karşın etkili bir politika yürütülememiş olması da tepkilere yol açtı.