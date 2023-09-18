Mezar kazısında karşılarına çıktı... Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu!

Afyonkarahisar'da mezar kazısı sırasında Roma dönemine ait 3'lü Hekate ve kuş figürü ile kırık halde Ay Tanrısı Men heykelciği bulundu.

AA/İHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 17:44
Mezar kazısında karşılarına çıktı... Roma dönemine ait tarihi eserler bulundu!
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyündeki kabristanda mezar kazılırken tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, kuş figürü ve kırık objeye rastlandı. 

Köy muhtarı B.B., durumu jandarmaya bildirdi. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları incelemede eserlerin Roma dönemine ait 3'lü Hekate ve kuş figürü ile Ay Tanrısı Men heykelciği olduğunu tespit etti.

Bulunan eserler, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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