MHP’li Karaman Belediyesi'ne susuz kalan site sakinleri isyan etti: ‘Biz şu an pislikten kokuyoruz!'

Karaman’ın Urgan Mahallesi’nde bulunan Turkuaz City konutlarında yaşayan vatandaşlar, üç gündür susuz kaldıklarını belirterek Karaman Belediyesi önünde protesto eylemi yaptı. Ellerinde su bidonlarıyla belediye önünde toplanan kalabalık nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Site yöneticisi Mehmet Uyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, üç yıldır periyodik olarak su sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Uyar, “3 gündür sitemize su gelmiyor. Biz sitemiz olarak 3 senedir periyodik olarak bir susuzluk çekiyoruz. İlk önce oraya su deposu yapılacak dediler ama bu proje gerçekleşmedi. Diğer tüm bölgelere su geliyor ama bizim sitemize gelmiyor. Bizim sitemize basıncın yetmediğini söylediler. Basıncı yeni gönderdik gibi sözlerle bizi 1 gün susuz bırakıyorlardı ve bu sefer 3 gün oldu. Site sakinlerim 3 yılın verdiği birikimle buraya geldi. Bizim amacımız burada taşkınlık yapıp insanları rahatsız etmek değil. Biz sadece susuz kaldığımızı sesli olarak haykırmak istiyoruz. Sadece yetkili bir kişi gelsin ve bizi dinleyip derdimize derman olsun. Bizim olduğumuz bölgeye yeni projeler yapılıyor, ruhsat veriliyor ama altyapısı ve suyu ne zaman yapılacak? Belediyeyi ben bu konuda göreve çağırıyorum. Suyun olmadığı yerde medeniyet olmaz. Biz şu an pislikten kokuyoruz. 3 gündür benim sitem leş gibi kokuyor. Yetkililerle bu konuyu 3 yıldır görüşüyoruz ama bize denilen ‘suyu verdik basınç yetmiyor’ oluyor’ oldu. Altımızda Tekmarsan sanayi var oraya su geliyor bize gelmiyor. 185’i aradığımız zaman artık muhatap bulamıyoruz telefonlara bakmıyorlar. Site halkı olarak ilk defa böyle bir eylem yapıyoruz çünkü insanların burasına kadar geldi. Normalde bu insanlar parayla tutsanız buraya getiremezsiniz. Belediye Başkanı mı geliyor birisi gelsin bizi muhatap alsın. Eylem, yetkili gelene kadar devam edecek” dedi.

Vatandaşların “yetkili gelsin” talebi üzerine Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Kazım Gücüyener kalabalığın yanına gelerek açıklama yaptı. Gücüyener, “Önümüzdeki süreçte bu sorunlar da giderilecek. Şehir şebekesi sistemindeki bu sıkıntı bazen yukarı kesimlerde sıkıntı yaşamanıza neden oluyor. Sizin depolarınızda şuan su var ve biz belediye olarak sizleri yalnız bırakmayacağız. Devamlı olarak tankerlerle su takviyesi yapacağız. Olabilir bu bir arızdadır ve gelip geçici bir şeydir. Gerekeni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.