MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı

MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından medya kuruluşunun ofisinden yayına geçen Azim Deniz, saldırının Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
08 Nisan 2022 Cuma, 22:41
MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, katıldığı bir televizyon programında saldırıya uğradı.

50 kişi olduğu bilgisi verilen grup program sunucusu gazeteci Azim Deniz ve konuk olan Sedat Kılınç'ı darbetti. Deniz, Kılınç'ın grup tarafından kaçırıldığını söyledi.

ENFLASYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" açıklamasının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.



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