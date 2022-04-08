MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı

08 Nisan 2022 Cuma, 22:41

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, katıldığı bir televizyon programında saldırıya uğradı.

50 kişi olduğu bilgisi verilen grup program sunucusu gazeteci Azim Deniz ve konuk olan Sedat Kılınç'ı darbetti. Deniz, Kılınç'ın grup tarafından kaçırıldığını söyledi.

Enflasyon çıkışının ardından MHP'den istifa etmişti

Belediye meclis üyesi kaçırıldı iddiası — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 8, 2022

ENFLASYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" açıklamasının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.



