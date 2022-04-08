MHP'den istifa eden Sedat Kılınç saldırıya uğradı
MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç 50 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırının ardından medya kuruluşunun ofisinden yayına geçen Azim Deniz, saldırının Ülkü Ocakları üyesi bir grup tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki göstererek partisinden istifa eden MHP Kayseri Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, katıldığı bir televizyon programında saldırıya uğradı.
50 kişi olduğu bilgisi verilen grup program sunucusu gazeteci Azim Deniz ve konuk olan Sedat Kılınç'ı darbetti. Deniz, Kılınç'ın grup tarafından kaçırıldığını söyledi.
Enflasyon çıkışının ardından MHP'den istifa etmişti— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) April 8, 2022
Belediye meclis üyesi kaçırıldı iddiası
ENFLASYON AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, "Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek" açıklamasının ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Video Haberler
- Rusya'dan tren istasyonundaki saldırıya yönelik açıklama
- Mahir Ünal sucuğa şaşırdı!
- Rıza Bey Apartmanı davasında yeni gelişme
- Kum fırtınası 5 can aldı
- MHP'lilerden işyeri baskını
- Kavgaya karışan Suriyelilerle ilgili karar
- Ukrayna'da tren istasyonuna saldırı!
- Omicron varyantıyla ilgili yeni araştırma
- 98 kere test oldu, profesörü bile şaşkına çevirdi
- İstanbul'da taksimetre güncelleme kuyruğu
En Çok Okunan Haberler
- BioNTech'ten kritik hamle
- İstanbul'dan adeta bir apartman geçti
- Beşiktaş'ın Alanya kadrosu belli oldu!
- CHP’li Özel’den Mansur Yavaş açıklaması
- Galatasaray'dan seçim açıklaması!
- Derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu gelişmesi
- Et ve Süt Kurumu'na zor soru
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Roman kardeşlerim' açıklaması
- Slovakya, Ukrayna'ya S-300 gönderdi
- Cep telefonu tarifelerine dev zam