MHP’li başkan Ergün'ün imar oyununa yargı engeli

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:17

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis toplantısında Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesi'ndeki ormanlık alanın ortasında bulunan 101 ada 291 parselin eko turizm alanına çevrilmesine yönelik imar planı kabul edilmiş. Arazilerin MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepkilere sebep olurken CHP imar değişikliğini yargıya taşımıştı.

“ERGÜN’ÜN USULEN KATILMAMASI GEREKİYORDU”

“Karakoca davası” olarak bilinen davanın görüldüğü 2. Bölge İdare Mahkemesi, ‘Eko Turizm Alanı’ olarak belirlenmesine ilişkin 1/100 ölçekli Uygulamalı İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına dair Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 11 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği ve kıza ait olan arsanın oylamasına MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün usulen katılmaması gerektiği vurgusu yapılarak, Ergün oylamaya katılması sebebiyle imar planı değişikliğinin iptal edilmesine karar verdi.

“İKİNCİ ZAFERİMİZİ KAZANDIK”

Ergün’ün kızına ait eko turizm alanıyla ile ilgili imar planın iptal edilmesiyle ilgili, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Yiğit Can Özcan ve CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Mersinli il başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Semih Balaban, MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cengiz Ergün’e karşı Manisa’da hiçbir zaman hukuksuzluğa, haksızlığa ve ranta izin vermeyeceklerini ifade ederek, “MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hukuksuzluklarına, tek adam davranışları ile ‘Ben yaptım oldu’ mantığına karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Ergün’ün hukuksuzluklarına karşı ikinci hukuksal zaferimizi Karakoca davasında yaşadık. Biz her zaman söyledik ‘Karakoca için alınan karar kişiye özel imar ve ranttır’ diye. Kendi kızına sağladığı özel imar kararı Bölge İdare Mahkemesi’nden dönmüştür. Bu ülkede CHP hangi konuda hukuksuzluk, adaletsizlik, yolsuzluk varsa sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir. Biz bireysel çıkar için değil toplumsal çıkar için mücadele eden bir partiyiz. Bundan önce de olduğu gibi bundan sonra da Manisa’da hukuksuzluğa, ranta, peşkeşe geçit yok” diye konuştu.

“ERGÜN BUNDAN SONRA BİR ADIM ATARKEN DÜŞÜNMESİ GEREKİR”

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak ise; “Manisa’nın diktatörü bir kez daha hukuk karşısında CHP’nin mücadelesiyle yenik düştü. Biz ‘Halkın vicdanında mahkum olmuştunuz. Mahkemeler nezdinde de mahkum olacaksınız’ demiştik. Aylardır süren bir Karakoca davamız vardı. MHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün kızına peşkeş çektiği ve peşkeş çekmekten utanmayıp o meclis toplantısına katılıp oy verdiği Karakoca davasında yine haklı çıkan biz olduk. CHP aylardır mücadelesini sürdürdüğü Karakoca davasını kazandı. Bu konuda Manisa adına mutluyuz. Açtığımız davada Bölge İdare Mahkemesi dava konusu meclis kararının oylama sırasında Cengiz Ergün’ün arsanın kızına ait olması gerekçesiyle katılmasını hukuka uygun bulmayarak, eko turizm alanıyla ilgili imar planı değişikliğini usul yönünden iptal etti” dedi.

“BU PARALAR KİMDEN ÇIKACAK”

CHP’li Av. Yalçın Arcak Karakoca mevkiine döşenen altyapı masrafının Manisa halkından çıkacağını ifade ederek “Şimdi soruyoruz; iptal edilen imar planındaki ek turizm alınana MASKİ tarafından yapılan alt yatırımların parası kimin cebinden çıkacak? Bunun parası halkın cebinden çıktı. Karakoca’daki cennet gibi yeri kurtardık. Sayın Cengiz Ergün şunu unutmasın ki karşısında CHP’nin cesur insanları var. Bir adım atarken artık iyi düşünmesi gerekir. Ülkemizde ve Manisa’da artık doğru kararlara imza atan hakimlerimizde var. Bunu sakın unutmasınlar” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME BİZİM NE KADAR HAKLI GÖSTERDİ”

Davayı açan büyükşehir belediye meclis üyelerinden biri olan CHP’li Bülent Mersinli ise, “Karakoca konusunda Ergün’ü her zaman uyardık. Böyle bir yanlışın içine girmemesi gerektiği konusunda çağrıda bulunduk. Bu yanlıştan geri dön dedik. Ancak hiçbir zaman uyarılarımızı dikkate almadı. Bölge İdare Mahkemesi verdiği karar ile bizim mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

“YÜRÜTMEYİ DURDURMA VERMEDEN DİREKT İPTAL ETTİ”

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Yiğit Can Özcan ise, Bölge İdare Mahkemesi’nin davada MHP’li Büyükşehir belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hukuka aykırı davranış sergilediğinin tespit edilmesi sebebiyle, imar planı değişikliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı değil direk iptal kararı verdiğini söyledi. CHP’li Av. Özcan: “İmar planını değişikliğinin iptal edilmesiyle ilgili açtığımız davada 2. Bölge İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı bile vermeden direk alınan kararı iptal etmiştir. Bu yapılan işlemde çok büyük ortada bir hukuksuzluk olduğunu görerek, yürütmeyi durdurmayı gerek görmeyip direk iptal kararı vermiştir. Bu karar gerçekten çok önemlidir. Biz her zaman hukuksuzluk içerisinde olmayın, yetimin hakkını yemeyin diye uyarmıştık. Yoksa her zaman karşılarında olacağımızı ifade etmiştik. Bir hukuk mücadelemizde daha haklı olduğumuz ortaya çıktı. Manisalının hakkı Manisalı da kaldı” dedi.