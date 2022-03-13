Milas'ta feci olay: Trafik kazasına müdahale ediyordu...
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale edip, dubaları kaldırdığı sırada otomobilin çarptığı polis memuru Özgür Erikmen (40) ağır yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında Milas- Bodrum karayolu Karakaya mevkisinde meydana geldi. Bölgede meydana gelen tek taraflı trafik kazasının ardından hafif ticari aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Bölgede, ihbarla gelen polis ekiplerince duba koyulup, trafik kontrollü olarak sağlandı. Hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından polis memuru Özgür Erikmen, dubaları yoldan kaldırdığı sırada, iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 ADV 818 plakalı TIR, önünde ilerleyen 48 ADN 386 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dubaları kaldırmaya çalışan polis memuru Özgürk Erikmen'e çarptı. Talihsiz polis memuru Erikmen, çarpmanın şiddetiyle savrularak TIR'ın altında kaldı.
SEFERBER OLDULAR
İhbar bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerince TIR'ın altından çıkarılan polis memuru Erikmen, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Erikmen, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikmen, buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Erikmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemede bulunurken, iki sürücü de gözaltına alındı. TIR ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Video Haberler
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy
- Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
- 10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
- Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
- Heyelan yolu kapattı
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna’da olanlardan alınması gereken dersler
- Fenerbahçe, Alanya'da rövanş peşinde!
- Milan'a Empoli karşısında tek gol yetti
- İstanbul'da kar yağışı bitti mi?
- Juventus seriye bağladı!
- Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı
- Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanından 1 puanla döndü
- Ahıska Türkü milli sporcu Kamaloğlu, Avrupa Şampiyonu!
- Derbinin kahramanı Yusuf Yazıcı! Herkes onu konuşuyor
- İstanbul'da son durum: Pazar sabahı sessizlik hakim