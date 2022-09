Milas’ta kaçak yapıya “Af” yok!

27 Eylül 2022 Salı, 16:23

Milas Belediyesi, ilçe genelindeki kaçak yapılara yönelik yıkım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gelen her türlü ihbar ve şikâyeti değerlendiren, gerekli incelemeleri yapan ve sonucunda imar mevzuatına aykırı olduğu tespit edilen yapılar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkılıyor.

ÇÖKERTME’DE 10 KAÇAK BİNANIN YIKIMI BAŞLADI

Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin detaylı incelemesi sonucu Gökova kıyısında yer alan, sakin ve huzurlu ortamı ile dikkat çeken önemli turizm alanlarından Çökertme Mahallesi’nde belirlenen kaçak yapıların yıkım çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü´nün desteği ile yürütülüyor. Çökertme’de betonarme yapıların dışında 3 adet kaçak prefabrik binanın da tespit edildiğini ifade eden yetkililer, yapı sahiplerinin talep ettiği süre içerisinde taşıma eyleminin gerçekleşmemesi durumunda yıkımın yapılacağı bilgisini verdiler.

Tek katlı betonarme binaların yıkım çalışmasını perşembe gününe kadar tamamlayacak olan ekipler, Cuma günü ise Gökbel Mahallesi’nde kaçak olduğu tespit edilen taş evin yıkımını gerçekleştirecek.

“KAÇAK YAPIYA ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ.”

Yapılan yıkım çalışmaları hakkında açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Kentimizin doğal yapısının göz göre göre yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu doğrultuda da kaçak yapıya asla göz yummayacağız. Yaptığımız her çalışma, her uygulama hukuk çerçevesinde gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımız yaptıkları her uygulamada hukuku temel alırlarsa bu tür sonuçlar hiç yaşanmayacaktır. Yasal olmayan yapılaşmanın önüne geçmek için yapılması gereken yasal prosedür bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, plajları ve koylarıyla önemli bir lokasyon olan Milas’ımızın kaçak yapılar arasında yok olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.