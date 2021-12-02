Milas'ta maden ocağı için cami de yıkılıyor

02 Aralık 2021 Perşembe, 14:54

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanında Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı (YK Enerji) tarafından kömür temin etmek için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Aylardır nöbet tutarak ağaç kesimine karşı çıkan İkizköy Çevre Komitesi, 2017 yılında kamulaştırılan Işıkdere Mahallesi’nde proje sahasındaki caminin yıkımına başlandığını duyurdu.

İkizköy Çevre Komitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İkizköy Işıkdere'nin camisi yıkılıyor. Minaresi biz yetişinceye dek yıkılmış. En az 200 yıllık bir köyden geriye kalan ne varsa kömür için yok ediliyor. Tarih, kültür, kişisel ve toplumsal anılar.... Kuzeydoğuda Kayadere kanyonu dağ tarafından camiye kadar olan tüm evler yıkılmış. Çok üzgünüz, bu büyük yıkım, bu büyük kayıp gözlerimizin önünde oluyor. Engelleyemiyoruz." denildi.

AKBELEN'DE NE OLUYOR?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "5’li çete" olarak tanımladığı iktidara yakın şirketlerden Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji tarafından 740 dönümlük alında bulunan ağaçlar kesilerek, termik santralın kömür ihtiyacını karşılamak için maden sahası oluşturulmak isteniyor.

YK Enerji, TBMM verilerine göre yalnızca İkizköy Işıkdere mevkiinde bugüne dek 20 bin zeytin ağacını kesti.

YK Enerji, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri ile bir linyit madeni işletmesini elinde bulunduruyor.