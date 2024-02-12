Milas’ta minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:23
Milas’ta minibüs yayaya çarptı: 1 yaralı
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Feci kaza, Hayıtlı Mahallesi 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U.T. idaresindeki 48 APF 053 plakalı minibüs seyir halinde iken, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma çarpan İ.B. yaralandı.

Kazada yaralanan İ.B. olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri ile Milas Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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