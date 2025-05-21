Milletvekili Toktaş’tan skandal seviyede cinsiyetçi mesaj: ‘Sana alacam bunu kral’

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullanması tepki çekti. Toktaş’ın söz konusu mesajı, siyasette kadınlara yönelik cinsiyetçi zihniyetin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanan mesaj, kadın siyasetçilere yönelik ayrımcı ve nesneleştirici söylemlerin hala meşruluğunu koruduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Olayla ilgili ne İYİ Parti'den ne de Toktaş’tan bir açıklama yapıldı.

Sosyal medyada tepki gösterilen mesaja karşı; kadınların siyasetteki temsiliyetini güçlendirmek için mücadele yürüttüğü bir dönemde, bir milletvekilinin bu tür bir dili kullanması, yalnızca bireysel bir saygısızlık değil; kurumsal ve yapısal bir sorun olarak da değerlendirildi. Tepkilerde, bu tür ifadelerin sadece kınanmakla kalmaması, aynı zamanda siyasi ve hukuki sonuçlar doğurması gerektiği yönünde de vurgu dikkat çekti.