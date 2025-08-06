Milli Egemenlik Platformu’ndan ortak bildiri: 'Anayasa değişikliği bölücülüğe taviz olur'

Milli Egemenlik Platformu, aralarında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da yer aldığı 34’ü eski bakan 207’den fazla ismin imzasını taşıyan ortak bildiriyi kamuoyuyla paylaştı.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ortak bildiride, “Türk milletinin ve devletinin kadim tarihine ve geleceğine aykırı olarak bölücülüğe ve teröre tavizler verilerek, katillerle ortaklaşarak, onların taleplerini karşılamak amacıyla anayasa yapmak ya da anayasada değişiklik yapmak Türk milletinin tarihine düşürülecek kara bir leke olacaktır” ifadeleri yer aldı.

Devlet mekanizmasındaki denge ve denetimin yok edildiğine dikkat çekilen bildiride “Vatanın ve milletin kaderi tek kişinin idaresine terk edilmiştir. Devlet yetkisini kullananlar anayasa ve yasaları zorlayarak toplumu kontrollü olarak germekten vazgeçmelidir” dendi.