Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı’na atanan Osman Sezgin kimdir?
Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Osman Sezgin getirildi. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına getirilen Osman Sezgin kimdir?
1959 yılında doğan Osman Sezgin, ilkokul, ortaokul ve liseyi babası devlet memuru olduğu için farklı şehirlerde bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi’nde ise doktora eğitimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü yaptı.
TRT 1’de her hafta pazartesi günleri yayınlanan sabah gençlik programına psiko-sosyal açıdan gençlik meseleleri üzerine her hafta uzman konuşmacı olarak katıldı. 2020 yılından beri her hafta Pazar günleri TRT Radyo 1’de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürütmekte.
1992 yılında Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu albay, amiral ve generallerine; 1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü amir ve müdürlerine hizmet içi eğitim kursu eğitmenliği, hizmet içi eğitim semineri organizesi ve eğitmenliği yaptı.
Pek çok Milli Eğitim Şurasına katılan Osman Sezgin, 19. ve son yapılan 20. Millî Eğitim Şuralarına özel davetli olarak katıldı.
1995 yılından bu yana Türk Gençlik Vakfı başkanlığı ve 2000 yılında kurduğu Kalem Vakfı başkanlığı görevlerine devam etmekte. Evli ve üç çocuk babasıdır.
MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCILIĞI
26 Temmuz 2022 Tarihli ve 31904 Sayılı Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı gövrevine Osman Sezgin atandı. Atamanın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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