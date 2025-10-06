Milli Eğitim Bakanlığı, yarın tüm okullarda 'Filistin farkındalık etkinlikleri' düzenleneceğini açıkladı

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, yarın tüm okullarda eşzamanlı olarak Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleneceğini bildirdi.

"EVRENSEL DEĞERLERE SAYGILI BİR NESİL..."

"İnsanlık onurunu savunma bilincini çocuklarımızda yaşatmak hepimizin ortak görevi" diyen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak 81 ilimize gönderdiğimiz yazı doğrultusunda, yarın tüm okullarımızda eşzamanlı olarak öğrencilerimizin katılımıyla Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğiz. Amacımız, çocuklarımıza sadece bilgi kazandırmak değil, vicdanı, adaleti ve insan olmanın sorumluluğunu da öğretmek. Çünkü insanın içindeki iyilik yeşermedikçe, hiçbir bilgi meyve vermez. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan 'Erdem-Değer-Eylem' anlayışıyla barışa, insan haklarına ve evrensel değerlere saygılı bir nesil yetiştirmeye kararlıyız. Filistin ve Gazze'de yaşanan acılara duyarsız kalmadan, insanlık onurunu savunma bilincini çocuklarımızda yaşatmak hepimizin ortak görevi. Bu anlamlı sürece yürekten destek verecek tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize ve öğrencilerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

"İNSAN HAKLARINA SAYGIYI MERKEZE KONUMLANDIRIR"

Bu kapsamda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli temel hak ve hürriyetler perspektifinde koşulsuz insan haklarına saygı, küresel barış ve dünyaya saygı ilkelerini merkeze konumlandırır. Bu yüksek kurumsal ve ahlaki sorumluluk bilinci doğrultusunda, yarın sabah tüm okullarda eşzamanlı farkındalık etkinlikleri düzenlenmesini istiyoruz. Bu etkinliklerle, Filistin'deki insan hakları ihlallerinin sona erdirilmesine yönelik kararlı desteğimizi somut biçimde göstermek ve gençlerin insan hakları ile demokratik duyarlılığını, ortak sorumluluk bilincini en üst düzeyde pekiştirmek amaçlanmaktadır. Bu organizasyonun, öğrencilerde insan hakları savunuculuğu bilincinin köklü biçimde inşasına zemin hazırlayacağı değerlendirilmektedir."