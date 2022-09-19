Milli mücadelenin kadın kahramanlar için 870 km pedal çevirecek

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:02

İzmir'de yaşayan ve yaklaşık 17 yıldır şehitler anısına bisiklet yolculuğu yapan Orhan Kotluk, Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarının anısı için 870 kilometrelik yeni bir yolculuğa çıktı. Kotluk’u Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Türk Bayrağı ile uğurladı. Kotluk, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda Başkan Tugay’dan teslim aldığı bayrağı, Kastamonu’da bulunan Şerife Bacı Anıtı’na götürecek.

ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET EDECEK

‘Şehitlere Vefa Pedalı’ Bisiklet Turu yolculuğu boyunca güzergahında bulunan tüm şehitlikleri ziyaret edeceğinin bilgisini veren Orhan Kotluk, gururlu hissettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Bu yolculuğun hayalini kuruyordum; uzun zamandır şehitler adına manevi önemi olan yerlere pedal çevirmeye gayret gösteriyorum. 22 Aralık 1922’de Kastamonu’dan teslim aldığı cephaneyi İnebolu’ya götürürken kucağında 9 aylık bebeğiyle soğuktan ve açlıktan donarak ölen Şerife bacı ve tüm kadın kahramanlarımız adına bu pedalı çevireceğim. 870 kilometre sürecek yolculuğumda geçeceğim güzergahta bulunan şehitlikleri ziyaret edeceğim. Bu yolculuğa Zübeyde Hanım’ın mezarından çıkmamak anlamsız olurdu. Şanlı bayrağımızı Ankara Polatlı’da bulunan Halide Edip Adıvar Kadın Kahramanlar Müzesi, Anıtkabir’de Ata’mızın huzuru ve Kastamonu’daki Şerife Bacı Anıtı olmak üzere üç yere götüreceğim.”

“YOLU AÇIK OLSUN”

Orhan Kotluk’u yolcu eden ve kendisine Türk Bayrağı takdim eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu yolculuğun çok özel olduğunu belirterek, “Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Hem de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazi’ unvanının verilişinin yıl dönümü. Böyle özel bir günde Orhan Bey manevi olarak hepimizi duygulandıran bir eylemin ilk adımını atıyor. Kurtuluş Savaşı şehidi kadınları onurlandırmak, anılarını yaşatmak adına Zübeyde Anne’mizin Anıt Mezarı önünden bir yolculuğa başlıyor ve Kastamonu’da Şerife Bacı’nın anıtı önünde sona erecek. Tek başına bisikletiyle yapacağı yolculuk sonunda oraya bizim kendisine takdim ettiğimiz bayrağı götürecek. Böylesine asil bir davranışı düşündüğü için kendisine teşekkür ediyorum, yolu açık olsun” şeklinde konuştu.

"ATATÜRK İÇİN PEDAL ÇEVİRMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Fırsatı olduğu sürece kahramanlar için pedal çevirmeye devam edeceğini dile getiren Kotluk konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Nefesim el verdikçe böyle özel günlerde şehitlerimiz için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için pedal çevirmeye devam edeceğim. Amacım bu vatanın kolay kazanılmadığını yeni nesle aktarmak. Bizden önceki neslimizin ne şartlarda bu vatana sahip çıktığını göstermek amacıyla yapıyorum. Ömrüm yettiğince bunu seve seve yapmaya devam edeceğim. Bir vatan sevdalısı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize bir minnet borcum var; o borç ödenemez, ödeyemeyiz."

870 KİLOMETRELİK ROTA

Orhan Kotluk bisikletiyle İzmir, Salihli, Kula, Uşak, Banaz, Dumlupınar, Afyonkarahisar, İscehisar Sivrihisar, Polatlı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı güzergahı üzerinden Kastamonu’ya ulaşmayı planlıyor. Toplam 870 kilometrelik turun 12 günde tamamlanması tahmin ediliyor.