Milli Piyango'nun ortakları değişti: 'Demirören’in ortağı artık İtalyan değil...'

12 Nisan 2022 Salı, 08:43

Ekonomi yazarı Kerim Ülker, "Demirören’in ortağı değişti" başlıklı yazısında, "Demirören’in ortağı Sisal artık İtalyan değil, İrlandalı oluyor" diyerek Sisal'ın satılacağı bilgisini paylaştı.

Ülker, "Türkiye’de yatırımı bulunan en önemli İtalyan şirketlerden biri Sisal S.p.A. Türkiye’ye 2019 yılında Demirören Grubu ile ortaklık kararı alarak giren Sisal, Varlık Fonu’nun bünyesindeki Milli Piyango’nun ihalesine katılmıştı. Demirören ile birlikte İtalyan şirket, Sisal-Şans Ortak Girişim Grubu adıyla Milli Piyango’nun gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesini kazanmıştı. Sisal - Şans Ortak Girişimi’nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan meblağın net o dönemki değeri en az 28 milyar 119 milyon TL olarak hesaplanmıştı. Aradan 3 yıl geçmeden Milli Piyango’nun ortaklarında değişim yaşandı. Demirören’in ortağı Sisal artık İtalyan değil, İrlandalı oluyor" diye yazdı.

Ülker, "İrlanda’nın en büyük gruplarından biri olan Dublin merkezli Flutter Entertainment, Sisal’ı satın alıyor. Betfair, SkyBet, Poker Stars gibi markaların sahibi olan Flutter Entertainment İtalyan çevrimiçi oyun pazarındaki payını ikiye katlayarak yaklaşık yüzde 20'ye çıkaracağını söylediği bir anlaşmayla İtalyan oyun operatörü olan Sisal'ı 2.2 milyar dolara satın alıyor. İrlandalı şirket, bu satın almayla birlikte Türkiye ve Fas pazarlarına da girmiş olacak" ifadelerini kullandı.