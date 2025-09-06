Millî Savunma Bakanı Güler: ‘Pakistan’ın ilerleyişini memnuniyetle takip ediyoruz’

Pakistan Ankara Büyükelçiliği, 6 Eylül Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Hindistan-Pakistan savaşında hayatını kaybeden Pakistanlı asker ve sivillerin anılması için düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan Pakistan Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Pakistan’ın kendi kaderini tayin hakkına vurgu yaptı. Cüneyd yaptığı konuşmada ayrıca Türkiye-Pakistan ilişkilerinin geldiği noktadan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki gelişen savunma bağları ve mükemmel işbirliği, kardeşliğimizin sağlam bir dayanağıdır ve bölgede ve ötesinde barış ile istikrarı güçlendirmeyi hedeflemektedir” dedi.

‘PAKİSTAN-TÜRKİYE İŞBİRLİKLERİ EN ÜST SEVİYEDE’

Birçok ülkeden asker ve bürokratın katılım gösterdiği etkinliğe Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel de iştirak etti. Bakan Güler, konuşmasında, Pakistan’ın bölgedeki öneminin altını çizdi ve ülkenin ilerleyişini memnuniyetle takip ettiklerini dile getirdi. Türkiye-Pakistan ilişkilerindeki olumlu ilerlemelere de değinen Güler, “Aramızdaki güçlü bağlar, bugün de somut işbirlikleri ve çok yönlü ortaklıklarla sürekli olarak güçlenmektedir. Dost Pakistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirdiğimiz askeri eğitim ve tatbikatlardan savunma sanayi projelerine kadar savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliğimizi ve tecrübe paylaşımımızı en üst seviyelere çıkardık” diye konuştu.

GÜLER PAKİSTAN’A GİDİYOR

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) çerçevesinde Pakistan ile yapılan üretim ve satış anlaşmasını anımsatan Güler, “Özellikle MİLGEM kapsamında inşa edilen gemiler hem birlikte çalışabilirliğimizi hem de omuz omuza verince neleri başarabileceğimizi açıkça ortaya koymuştur” dedi. Güler konuşmasında ayrıca, var olan işbirliklerini arttırmak amacıyla önümüzdeki hafta Pakistan’a ziyaret gerçekleştireceğini de duyurdu.