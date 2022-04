Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz, ek tedbir aldık'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramstein Hava Üssü’nde gerçekleştirilen “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

40’tan fazla ülkenin katılımıyla Ukrayna’ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Akar toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

"İTİDALLİ BİR YAKLAŞIMLA DİPLOMASİ YOLUNU AÇMAMIZ GEREKİYOR"

Toplantı kapsamında bazı ikili görüşmeler de gerçekleştirdiklerini ifade eden Akar, ”Başta Sayın Reznikov olmak üzere diğer savunma bakanları ile de görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk” diye konuştu.

Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, “Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz” dedi.

"ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN ÇOK CİDDİ, KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YAPTIK"

Toplantıda Türkiye’nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını bildiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakan düzeyinde bizlerin ortaya koyduğumuz bir tavır var: Krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra ise bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rus ve Ukraynalı bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra İstanbul’da heyetler arası görüşmelere ev sahipliği yaptık. Bunların yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız ateşkesin bir an önce sağlanması için masaya oturulması için gayrette bulunuyor. Biz birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz.”

"SİVİLLERİN TAHLİYESİNE YÖNELİK DENİZ ULAŞIMI DAHİL DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Sivillerin tahliyesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, “Sivillerin bir an önce bölgeden tahliyesi çok önemli. Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dahil desteğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise Akar, “Emniyetli, güvenli bir şekilde Ukrayna’dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor” diye konuştu.

İnsani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna’da hava sahasının kapanması nedeniyle kalan TSK’ya ait iki A400 M uçağının durumuyla ilgili Akar, “Onların emniyetli bir şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor” dedi.

"İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlarına yönelik soruya da Akar, “Biz başlangıçtan itibaren Ukrayna’nın ihtiyaçları çerçevesinde insani yardımlarımızı başlatmıştık. Bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıda Ukrayna-Rusya arasında olası bir ateşkesin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine Akar, “Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçevede ateşkesin önemli olduğunu belirtiyoruz. Gelen raporlar, sahadaki bilgiler kapsamında insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. Durumun daha da kötüleşmemesi için en azından insani ateşkes yapılmasının bölge halkı için önemli olduğunu görüyoruz” yanıtını verdi.

"TÜM TARAFLARIN MONTRÖ’YE UYMASINI AÇIK VE NET ŞEKİLDE TALEP ETTİK"

Karadeniz’de serbest kalan mayınlar konusunun da toplantıda gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya ilişkin de Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz konuşmamız sırasında görüşlerimizi, değerlendirmelerimizi, endişelerimizi paylaştık. Bunlardan biri de Karadeniz’deki istikrarın devamı konusu oldu. Karadeniz’de barışın, sükunun, istikrarın sağlanması bakımından ilkeli şekilde davranmaya devam ediyoruz. Ukrayna-Rusya savaşı çıktıktan sonra biz Montrö çerçevesinde boğazdan herhangi bir şekilde savaş gemisi geçişi olmamasını tüm taraflara ilettik. Şu ana kadar da boğazdan herhangi bir şekilde geçiş olmadı. Dolayısıyla bölgede barışın ve istikrarın korunması bakımından tüm tarafların Montrö’ye uymasını açık ve net şekilde talep ettik. İlgili ülkelerin de bunlara uyduklarını gördük. Bölgesel sahiplik ilkesinin kullanılması lazım. Böylece de istikrarın sağlanması lazım.

Herhangi bir şekilde Karadeniz’in stratejik rekabet alanına dönmemesi lazım. Aksi halde bunun çok ciddi birtakım yansımaları olabilir. Orada maksadı ne olursa olsun yapılacak bir hareket, alınacak bir tedbir yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilir. Yanlış algı da süratli bir tırmanmaya ve gerilimin artmasına neden olabilir. Buna meydan vermemek gerektiğini tüm taraflara anlattık.”

“TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN BU KONUDA ÇOK İLERİ DÜZEYDE BİR KAPASİTESİ VAR"

Karadeniz’de imha edilen sürüklenen mayınlara yönelik de Akar, “Mayınla ilgili çeşitli sayılar ortaya atıldı. Bunlara ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Şu ana kadar üç mayın emniyetli bir şekilde imha edildi. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz, deniz karakol uçaklarımız ve SAS timlerimiz teyakkuz halinde. Şu anda İstanbul Boğazı’nı yakından gözetliyoruz, giriş çıkışı kontrol edip herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için ilave tedbir aldık, tespit radarları koyduk. Şu anda boğazda deniz trafiği ile ilgili bir sıkıntının olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin serbest kalan mayınlarla mücadele konusunda herhangi bir desteğe ihtiyaç olup olmadığı sorulan Akar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konuda çok ileri düzeyde bir kapasitesi var. Bizim hem tespit hem imha konusunda yeterli unsurlarımız, teçhizatımız var. Ayrıca sadece kendi ihtiyaçlarımızın karşılamanın ötesinde dostlarımıza, müttefiklerimize de mayınla mücadelede destek verebileceğimizi ilettik” dedi.

"PENÇE KİLİT OPERASYONU'NDA 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Pençe Kilit operasyonunda üç şehidin olduğu hatırlatılarak operasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi:

“Pazar günü Genelkurmay Başkanımız ve Kara Kuvvetleri Komutanımız ile bölgeye giderek sahadaki son duruma ilişkin bilgileri aldık. Arkadaşlarımız yüksek bir moral ve motivasyonla faaliyetlerini sürdürüyor. Zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen operasyon başarıyla devam ediyor. Bölgede ciddi sayıda mağara, el yapımı patlayıcı var. Bunların neden olduğu risk ve tehditler var. Buna rağmen arkadaşlarımız el yapımı patlayıcıları imha etmek, mağaraları temizlemek suretiyle yoğun bir çalışma içindeler.

Dün teröristlerin alçak saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Onların kanlarını yerde bırakmayacağımıza söz verdik. Operasyonlarımız yoğun şekilde başarıyla devam ediyor. Operasyon kapsamında 57 terörist etkisiz hale getirildi. Oradaki teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları tek tek ele geçiriliyor.”