Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde istihdam edilecek 2025 yılı sözleşmeli personel alımına ilişkin ön inceleme sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki, Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı? MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

MÜLAKATA ÇAĞRILAN ADAYLAR İÇİN SINAV ÜCRETİ AYRINTILARI

Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adayların, 13-22 Şubat 2026 tarihleri arasında (en geç saat 23.30’a kadar) sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

Sınav ücreti: 300 TL

Ödeme kanalları: T.C. Vakıflar Bankası internet bankacılığı, mobil bankacılık veya ATM

Ödeme adımları:

Ödemeler > Eğitim ve Sınav Ödemeleri > Sınav Ödemeleri > Millî Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri

Ödeme sırasında adayın kendi T.C. Kimlik Numarası kullanılmalıdır.

Belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların (şehit/gazi eş ve çocukları hariç) başvuruları geçersiz sayılacaktır.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI İÇİN ÜCRET MUAFİYETİ

Başvuru sırasında şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu beyan eden ve ilgili kanun numarasını gösterir onaylı belgeyi sisteme yükleyen adaylar sınav ücretinden muaftır.

Bu kapsam dışında kalan şehit/gazi yakınlarının adaylıkları sonlandırılacaktır. Ayrıca, sehven yapılan sınav ücreti ödemeleri iade edilmeyecektir.

SÜRECE DAİR ÖNEMLİ UYARILAR

Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen,

Sınava girmeyen veya sınavdan çıkarılan,

Herhangi bir aşamada başarısız olan adayların

sınav ücretleri iade edilmeyecektir. Ödemelerin doğru ve eksiksiz yapılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.

MSB SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, başvuru sonuçlarını e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra “Tercihlerim” menüsü üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

Süreçle ilgili detaylı bilgilere MSB’nin personel temin internet adresinden ulaşılabilir. Ek sorular için 0 (312) 562 05 43 numaralı telefon hattından bilgi alınabilecektir.