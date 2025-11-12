Türkiye'ye dönmek üzere Azerbaycan'ın Gence şehrinden havalanan ve Gürcistan sınırlarından düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askeri personel şehit oldu. Peki, Milli yas ilan edildi mi? Milli yas ilan edilirse ne olur?

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Düşen uçağın ardından 20 şehidimiz var. İncelemeler devam ederken henüz Milli yas ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ YAS NEDİR?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır