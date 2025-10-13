Minibüs şoförü ile yolcunun 'durak' kavgası

Dün öğleden sonra otogar güzergahında çalışan bir yolcu minibüste seyahat eden yolcu, şoförden kendisini durak harici olan bir mevkide indirmesini istedi.

Şoförün, ‘Durak harici indiremiyorum’ yanıtı üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yolcunun ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun’ sözlerine şoför ‘Kim olursan ol, durak harici yasak’ yanıtını verdi.

DİĞER YOLCULAR AYIRDI

Ardından aracı yol kenarında durduran şoför ile yolcu aşağı indi. Burada yolcu şoföre yumruk sallarken, araya giren başka bir yolcu tarafları ayırdı.

Kavganın başlamasıyla tedirgin olan bazı yolcular da minibüsten indi. Yaşananlar, minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı.