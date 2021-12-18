Minibüs sürüye çarptı: Çok sayıda koyun yaşamını yitirdi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen kazada, bir minibüsün koyun sürüsüne çarpması sonucu çok sayıda koyun yaşamını yitirdi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir minibüs, çoban Mesut Kaya (40) ile yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Kazada Mesut Kaya (40) yaralandı, 19 koyun da yaşamını yitirdi.
Kaza, bu gece saat 00.30 sıralarında, Hakkari- Şırnak kara yolunda meydana geldi. Hakkari yönüne giden İshak Demir yönetimindeki 30 AAD 965 plakalı minibüs, 2 çocuk babası Mesut Kaya ile yolun karşısına geçirmek istediği koyun sürüsüne çarptı.
Kazada Kaya yaralanırken, 19 koyun ise yaşamını yitirdi. Çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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