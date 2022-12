Mizahın ustaları Mizah Festivali’nde anıldı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 10:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 6. İzmir Uluslararası Mizah Festivali Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde başladı. Metin Uca'nın sunumunu yaptığı açılış gecesinde mizahın usta isimleri Cemal Nadir, Oğuz Aral, Şair Eşref, Muzaffer İzgü, Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Kemal Sunal, Turgay Yıldız, Latif Demirci ve bu yıl yaşama veda eden İzmirli yönetmen Oğuzhan Tercan anıldı.

Festivalde İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, “Azizname”den bir sahne ile seyirci karşısına çıkarken Balıklıova Köy Tiyatrosu oyuncuları da Haldun Taner’in “Vatan Kurtaran Şaban” oyununun bir bölümünü sahneledi.

“ÇOK SES ÇOK RENK ÇOK NEFES”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Almanya seyahati nedeniyle etkinlikte bulunamayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in selamlarını iletti. Mustafa Özuslu, “Bir yerde ‘Mizah düşünceyi boyama sanatıdır’ diye okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. Tiyatronun düşüncelerimizi boyadığı konusunda ben de hemfikirim” dedi. Başkan Tunç Soyer'in “Çok renk, çok ses, çok nefes” mottosunun bulunduğunu ifade eden Özuslu, “Başkanımız o çok renklerle İzmir sokaklarını, caddelerini, tiyatro salonlarını yani her yeri sanatın o engin dönüştürücülüğü ve düşündürücü vizyonu ile boyamaya devam ediyor. Çünkü Sayın Tunç Soyer’e göre sanat her yerde olmalı. Herkes sanatla hemhal olmalı ve bu ülkenin aslında geleceğinin de bi r anlamda garantisi o sanatla yoğrulmuş insanların ‘Bu ülkede biz varız’ diyerek seslerini yükseltmeleri. İtiraz etmeleri. Çok kıymetli sanatçıların oraya koyacağı çalışmalar olacak. O nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle İzmir'desiniz. İzmir size çok yakışıyor, siz de İzmir'e çok yakışıyorsunuz” dedi.

3 DEĞERLİ SANATÇI ÖDÜL ALDI

Festival kapsamında “2022 Aziz Nesin Mizah Ödülleri”nin ödül töreni de yapıldı. Geçen yıl Müjdat Gezen’e verilen bu ödülü, 3 isim paylaştı. İlk ödülün sahibi karikatür sanatçısı mimar Eray Özbek oldu. Özbek ödülünü, Aziz Nesin Vakfı Başkanı Ali Nesin’den aldı. Nesin, “Çok teşekkür ediyorum babama gösterdiğiniz saygı ve sevgiden dolayı. O bunları çokça hak etti” dedi. İkincilik ödülünü de Karikatür Vakfı kurucusu karikatür sanatçısı Nezih Danyal adına Emre Yılmaz, festival yönetmeni Vecdi Sayar’dan aldı. Devekuşu Kabare'nin kurucularından Ahmet Gülhan da ödülü Mustafa Özuslu’dan aldı.

SÖYLEŞİ, SERGİ VE FİLM GÖSTERİMLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZELMAN, Kültürlerarası Sanat Derneği, İzmir Mimarlar Odası, Doğan Kitap, Institut français ve Liszt Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen festival kapsamında Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde, “Nezih Danyal ve Eray Özbek’ten Siyasi Çizgiler” adlı karikatür sergisi açılacak. “21 Aralık En Uzun Gece” etkinliği Fransız Kültür Merkezi’nde saat 19’da üç filmin gösterimi ile gerçekleşecek. Gecede Ernst Lubitch’in “To be or not to be”, Stanley Kubrick’in “Dr. Strangelove” (Doktor Garipaşk) ve Bertrand Tavernier’nin “Dışişleri” adlı filmleri gösterilecek.

Yönetmenliğini Vecdi Sayar’ın yaptığı festival kapsamında 22 Aralık’ta APİKAM Kitap Kafe’de Doç. Dr. Fevzi Çakmak ve Dr. Asil Kaya’nın katılacağı, “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Basında Siyasi Mizah” söyleşisi yapılacak. 18.00’de başlayacak etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Muzaffer Ayhan Kara üstlenecek. 19.00’da ise aynı yerde Raşit Çavaş’ın moderatörlüğünde Turgut Çeviker ve Zeki Coşkun’un katılacağı "Siyaset ve Mizah" başlıklı söyleşi yapılacak.

Kültürpark İzmir Sanat’taki 23 Aralık programında bu yıl yitirdiğimiz usta çizer Latif Demirci’nin “Eyy… Siyaset” sergisinin açılışı, Cihan Demirci ve Kamil Yavuz ’un karikatür sanatının öncüsü Cemal Nadir Güler üstüne söyleşisi ve gene bu yıl yitirdiğimiz İzmirli yönetmen Oğuzhan Tercan’ın “Hırsız Var!” filminin gösterimi var.

24 Aralık Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun’da saat 15.00’te başlayacak programda, Cihan Demirci’nin efsanevi mizah dergisi ‘Gırgır’ın yaratıcısı Oğuz Aral konulu söyleşisi, Eren Aysan’ın ‘Haldun Taner belgeseli’, Eren Aysan, Haluk Işık, Prof. Dr. Semih Çelenk’in katılımı, Vecdi Sayar’ın moderatörlüğü ile gerçekleşecek ‘Tiyatroda Siyasi Mizah’ paneli ve Balıklıova Köy Tiyatrosu’nun sunacağı “Vatan Kurtaran Şaban” oyunu yer alıyor.

25 Aralık 16.30’da İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi’ndeki etkinlikler çerçevesinde, usta sanatçılar, Ferhan Şensoy, Levent Kırca, Turgay Yıldız’dan kısa skeçler izlenecek, ardından Prof. Dr. Oğuz Makal “Sinemada Siyasi Mizah” başlıklı bir konuşma yapacak ve Macar sinemasının ustalarından Peter Bacso’nun “Tanık” filmi gösterilecek. Festivalin son gün programı da Mimarlık Merkezi’nde. 26 Aralık saat 18’de Ahmet Önel, Dr. Efdal Sevinçli, Lütfü Dağtaş’ın katılımı, Bekir Yurdakul’un moderatörlüğü ile “Şair Eşref’ten Muzaffer İzgü’ye “İzmir’de Edebiyat ve Mizah” başlıklı panelin ardından Kemal Sunal anısına sanatçının son filmi, Metin Akpınar, Rafet El Roman, Meltem Cumbul ile başrolleri paylaştığı, Sinan Çetin’in yönettiği “Propaganda” gösterilecek. Tüm etkinlikleri ücretsiz olan festivalin programına, kultursanat.izmir.bel.tr, İzmir Art sitelerinden ve izmirmizahfest sosyal medya hesaplarından erişilebilir.