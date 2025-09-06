Moda Bostanı için Kadıköy ayakta: ‘Moda bostanı halkındır, ranta teslim edilemez!’

Kadıköy’de yaşayan yurttaşlar ve sivil toplum kuruluşları, Moda Bostanı’nın ihaleyle ranta açılmak istenmesine karşı sokağa çıktı. CHP Kadıköy İlçe Örgütü öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, çok sayıda STK ve Kadıköylü destek verdi. Etkinliğe katılan yurttaşlar, sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarlıkları da süreçte aktif rol alacaklarını ifade etti. Eylem boyunca sık sık “Moda Bostanı halkındır”, “Ranta değil halka alan” ve “Yeşil alan satılamaz” sloganları atıldı.

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, yaptığı sert açıklamada, “Moda Bostanı yalnızca bir toprak parçası değil, İstanbul’un vicdanıdır. Bu halk buradayken, halka rağmen bu kararı alamazsınız!” diyerek kamu arazilerinin rant projelerine açılmasına tepki gösterdi.

“BURASI DEPREM TOPLANMA ALANI, LÜKS KONUT DEĞİL!”

CHP Kadıköy İlçe Örgütü’nün çağrısıyla bir araya gelen Kadıköylüler, “Moda Bostanı Ranta Teslim Edilemez” pankartlarıyla bostan önünde toplandı. Alanın, afet toplanma ve koordinasyon merkezi olduğunu hatırlatan Narin, sürecin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu vurguladı.Narin, “Buraya dökülecek beton yalnızca yeşil bir alanın kaybı değil; aynı zamanda dayanışmanın, ortak yaşamın ve afet güvenliğinin özelleştirilmesidir. Bu karar, sadece bir ihale değil, kamu malına el koyma girişimidir.” dedi.

1.5 MİLYAR LİRALIK İHALE TEPKİSİ

Narin’in aktardığına göre; İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, yaklaşık 11.775 m²’lik kamu arazisini içinde bostan, çocuk parkı, sağlık tesisi ve afet istasyonu bulunan alanı 11 Eylül 2025 tarihinde ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor. İhale bedelinin 1 milyar 503 milyon lira olduğu belirtilirken, planlanan projenin dört bloktan oluşan lüks konutlar olduğu ifade edildi. Narin, “Bu proje halk için değil, yandaşlar için yapılmaktadır. 4+1’lik 50 daire, vakfa geçecek; gerisi müteahhitin kâr hanesine yazılacaktır. Bu halk bunu kabul etmez!” ifadelerini kullandı.

“KADIKÖY’ÜN BELLEĞİ YAĞMALANIYOR”

Basın açıklamasında, geçmişte Haydarpaşa, Söğütlüçeşme, Kalamış ve Fikirtepe gibi kamusal alanların da benzer süreçlerle ranta açıldığı hatırlatıldı. Moda Bostanı’nın da bu zincirin bir parçası haline getirilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Narin, "“Sanki bir ekip sokakta, ‘Kadıköy’ü nasıl daha fazla ranta açarız’ diye dolaşıyor. Bugün burada yapılmak istenen, 16 milyon İstanbulluya karşı işlenen bir kent suçudur.” dedi.

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLIYOR

CHP Kadıköy İlçe Örgütü, süreci yargıya taşıyacaklarını duyurdu. Narin, Kadıköy Belediyesi ve İBB ile koordineli bir şekilde yürütmeyi durdurma talebiyle yasal süreç başlatacaklarını açıkladı. Narin şöyle dedi:

“Bu alanda plan tadilatı yapılmadan, kamuoyuna danışılmadan adım atılamaz. Tescilli ağaçları ve SİT alanı statüsü olan bu bölgede hukuku hiçe sayamazsınız. Bu bostanı savunmak, İstanbul’un belleğini savunmaktır.”