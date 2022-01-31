Mordoğanlı balıkçıların yaşamı belgesel oldu

31 Ocak 2022 Pazartesi, 11:29

Karaburun Belediyesi ve Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından desteklenen belgesel, Mordoğanlı küçük ölçekli balıkçıların mücadelelerini, Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi’nin gelişim sürecini, küçük ölçekli balıkçıların günlük yaşamlarını ve deniz ile ilişkilerini konu alıyor.

Karaburun Belediyesi Mordoğan Düğün Salonu'nda gerçekleşen ilk gösterimde bir konuşma yapan Karaburun Belediyesi Başkan Vekili Doğan Özuslu, ilçe ekonomisinde çok önemli yer tutan balıkçılığı korumak ve geliştirmek için her türlü desteği verdiklerini belirterek, WWF Türkiye yöneticilerine teşekkür etti.

“Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” belgeselinin ilk gösterimine deniz tutkunlarının yanı sıra, vatandaşlar, belgeselde öyküleri ele alınan balıkçılar ve WWF- Türkiye Küçük Ölçekli Balıkçılık Projesi yetkilileri katıldı.