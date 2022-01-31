Mordoğanlı balıkçıların yaşamı belgesel oldu
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF Türkiye) tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Bahriye Kabadayı Bal’ın yaptığı “Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” belgeselinin ilk gösterimi Mordoğan’da yapıldı.
Karaburun Belediyesi ve Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi tarafından desteklenen belgesel, Mordoğanlı küçük ölçekli balıkçıların mücadelelerini, Mordoğan Su Ürünleri Kooperatifi’nin gelişim sürecini, küçük ölçekli balıkçıların günlük yaşamlarını ve deniz ile ilişkilerini konu alıyor.
Karaburun Belediyesi Mordoğan Düğün Salonu'nda gerçekleşen ilk gösterimde bir konuşma yapan Karaburun Belediyesi Başkan Vekili Doğan Özuslu, ilçe ekonomisinde çok önemli yer tutan balıkçılığı korumak ve geliştirmek için her türlü desteği verdiklerini belirterek, WWF Türkiye yöneticilerine teşekkür etti.
“Denizlerin Koruyucuları: Küçük Ölçekli Balıkçılar” belgeselinin ilk gösterimine deniz tutkunlarının yanı sıra, vatandaşlar, belgeselde öyküleri ele alınan balıkçılar ve WWF- Türkiye Küçük Ölçekli Balıkçılık Projesi yetkilileri katıldı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- 'Çete' günlüğü: Mağdurları pencereden tehdit etmiş
- TÜİK'e göre, turizm gelirleri arttı
- Polis Akademisi'nin yıldızı yaşamını yitirdi
- Sadakatsiz’in iki ünlü oyuncusu diziye veda ediyor
- Brentford, Christian Eriksen'i resmen açıkladı
- Mordoğanlı balıkçıların yaşamı belgesel oldu
- 'Taliban 100'den fazla Afgan'ı öldürmüş olabili'
- Dış ticaret açığı azaldı
- Portekiz: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti
- İlber Ortaylı, Netflix'te izlediği diziyi açıkladı