MSB'den 'Gazze Görev Gücü' açıklaması: 'TSK, her türlü göreve hazır'

İsrail kabinesi, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasını dün onayladı. Bunun üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da 2025-2026 Akademik Yılı açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye olarak inşallah biz de yer alacağız" dedi.

"HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ"

Erdoğan'ın 'Gazze görev gücü' açıklamasından sonra bir açıklama da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

"Ülkemizin dahil olduğu arabuluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze’de ateşkes sağlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denilen açıklamada, "İki yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir" ifadelerine yer verildi.

MSB, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER TEDARİKİ NE DURUMDA?

Eurofighter tedarikine ilişkin de açıklama yapan MSB, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi kapsamında çalışmalarımız çeşitli kongfigürasyonlar üzerinde devam etmektedir. Eurofighter tedariki konusunda henüz kesinleşen bir durum bulunmamaktadır. Sözleşme onay aşamasına geldiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN 'TEK DEVLET, TEK ORDU' İLKESİNİ DESTEKLİYOR"

Suriye'deki gelişmelere ilişkin ise şunlara dikkat çekildi:

"Suriye’de düzenlenen seçimleri ülkenin üniter yapısı, güvenliği, istikrarı ve bölgenin huzuru için önemli ve olumlu bir adım olarak görüyoruz. Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine saldıran SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha göstermiştir.

Suriye Hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temas ve görüşmeler dikkat ve hassasiyetle takip edilmektedir. Türkiye, görüşme ve toplantılara değil, imzalanan mutabakatın sahaya yansımalarına bakmakta ve Suriye’nin ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye devam etmektedir."

TRABZON VE ARTVİN'DE TESPİT EDİLEN İDA'LAR NE DURUMDA?

MSB, Trabzon ve Artvin açıklarında tespit edilen insansız deniz araçlarına (İDA) ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"7 Ekim’de; Trabzon açıklarında su ürünleri araştırma gemisi, Artvin açıklarında ise balıkçı teknesi tarafından İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisimler tespit edildiği, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca bildirilmiştir. Söz konusu İDA’lar bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu konuda yeni tedbirlerin ve işbirliğinin geliştirilmesi için Ukrayna ile de görüşmeler yapıyoruz."