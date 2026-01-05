MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasındaki duyuruya göre, 1 Mart'ta uygulanacak sınavın başvuruları, bugünden itibaren 29 Ocak'a kadar devam edecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

AYRINTILAR BELLİ OLDU

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.