Muayene ücreti ödemek istemediler, veteriner hekim ve teknikeri darbettiler

05 Kasım 2022 Cumartesi, 09:42

Afyonkarahisar’da iddiaya göre, rahatsızlanan yavru köpeğini tedavi ettirmek için polikliniğe giden 3 şahıs, tedavi ücretini ödemek istemedi.

Bunun üzerine veteriner teknikeri ile şahıslar arasında tartışma başladı. Tartışmanın uzamasıyla şahıslar klinik çalışanlarına bir anda saldırmaya başladı. İş yerinde başlayan arbedenin sokağa taşması üzerine, klinik sahibi Veteriner Hekim Fevzi Varış, koşarak olaya müdahale etti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Şahıslar, olayı yatıştırmaya çalışan Veteriner Hekim Varış’ı da derbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis şahısları ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan, darbedilen M.A. adlı veteriner teknikerinin evinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"ÜZERİME YÜRÜDÜLER"

Veteriner kliniğinde çalışan Tekniker Sevim Erdem, köpeğin tedavi ücretini söylemesinin arından şahısların argo cümleler kurarak saldırıya geçtiklerini söyledi. Erdem konuşmasına şöyle devam etti:

“Dün kliniğe 3 şahıs geldi ve köpeklerinin hasta olduğunu söylediler. Ben de giriş almaları gerektiğini ve tedavi ücretini söyledim. Bunun üzerine argo kelimeler kullanarak üzerime yürümeye başladılar. Sonra bizimle birlikte çalışan diğer veteriner arkadaşım Murat geldi, olaya müdahale etti. Arkadaşımı darbederek burnunu kırdılar.”

"ENDİŞELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Klinik sahibi Veteriner Hekim Fevzi Varış da, olayda yaşananları anlatarak şöyle konuştu:

“Biz davacı olduğumuz olayın başvurularına rağmen bizi darbeden şahısların çok kısa süre içerisinde daha biz ifadelerimizi bitirmeden salıverildiğini görmek meslek camiamız adına çok üzücüdür. Bu tür durumlar bizim hala bu tür tehditlere açık bir hedef olduğumuzu ve her an bu tür şahısların başka meslektaşlarımıza da bu tür tehditleri ve ya fiziki darpları oluşturabileceğini gözler önüne sermektedir. Bizim endişelerimiz bu konuda devam etmektedir. Biz gerekenin gereken merciler tarafından yapılacağına inanıyoruz. Davamızın sonuna kadar arkasındayız.”

"VETERİNER HEKİMLER SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI İÇERİSİNE DÂHİL EDİLSİN"

Veteriner Odası Başkanı Nevzat Algan ise yaptığı açıklamada, yaşanan olayı kınayarak, darp edilen meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Son derece üzgün olduklarını belirten Başkan Algan, “Ülkemizin çeşitli noktalarından veteriner hekimlerin şiddete uğradığı haberlerini almaktayız. Bu oldukça üzücü bir durum ve meslek camiamızda da güvenlik endişeleri nedeniyle negatif bir motivasyon oluşturmaktadır. Bizlerin sağlık sınıfında yer alma, sağlıkta şiddet kapsamı içerisine dâhil edilme endişelerimiz mesleğimizin bir adım öne çıkmasından ziyade veteriner hekimliğin asgari düzeyde icra edilebilmesi için gerekli olan elzem olan bir husustur. Bu nedenle yetkililerden en kısa süre içerisinde veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasasına dâhil edilmesini talep ediyoruz.”