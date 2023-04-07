Mübadelenin 100. yılı “Kültürel Hafızanın Hüzünlü Kayıkları” etkinliğiyle anıldı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 13:42

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 13:42

Bodrum Deniz Müzesi tarafından mübadelenin 100’üncü yılı dolayısıyla “Kültürel Hafızanın Hüzünlü Kayıkları” başlığında farklı etkinliklerin yer aldığı program düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonunda Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Derneği iş birliğiyle gerçekleşen ve iki gün süren etkinliklerin açılış programı 5 Nisan Çarşamba günü Bodrum Ticaret Odası Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleşti.

Programa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ yöneticileri, mübadiller, mübadele ile Bodrum’a gelen ailelerin 2. ve 3. kuşak temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikler kapsamında birinci gün Eğitimci Dr. Meltem Ulu tarafından “Kültürel Hafıza Nedir, Toplumlar Geçmişi Nasıl Hatırlar, Toplumlar Neden ve Nasıl Unutur? Nostalji Nedir? Unutma Biçimleri,” konu başlıklarında seminer düzenlendi. İnteraktif olarak ilerleyen eğitimde fotoğraf okuma çalışmaları gerçekleştirilirken “kültürel hafıza” olgusu detaylı olarak incelendi.

Program kapsamında davetli konuşmacıların sunumları ve kitap imza etkinlikleri de yer aldı.

“DEMOKRASİ VE BARIŞ YERELDEN BAŞLAYARAK KÜRESELLEŞİR”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin açılış konuşmasında, “Birlik, beraberlik, sevgi ve saygı içinde bu coğrafyada bir arada yaşamak son derece değerli. İçimizdeki çok renkliliği yok ederek değil; Ulu Önderimiz gibi çok renkliliği toplumsal ve kültürel zenginliğe dönüştürerek ilerlemek mümkündür. Gerek Türkiye´deki gerek Yunanistan´daki sürgün ve mübadil insanların çocukları dünün büyük acısını bugünün çok meyveli, çok çiçekli barış kültürüne dönüştürebilirler. Türkiye ve Yunanistan halkları böyle bir barışçı kültür ve barışçı politikaya layıktırlar. Bizler de Bodrum Belediyesi olarak bu barışçıl kültüre katkı koymak, bağlarımızı daha da güçlendirmek adına her yıl İki Yaka Kültür Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bodrum’un en önemli festivallerinden olan İki Yaka Kültür Festivalimizde Leros Belediye Başkanı dostum Michalis Kolias misafirimiz oldu. Ardından bizler de davetleri üzerine Leros Adası’na giderek Barış Festivali’ne katıldık. Bu temmuz ayında da hep birlikte yine orada barış için olalım. Barış ve demokrasi için birlikte adımlar atıyoruz. Demokrasi ve barışın ancak yerelden başlayarak küresel boyuta taşınabileceğini düşünüyorum” diye konuştu

“KÜLTÜREL SAYGI, BARIŞ VE DOSTLUĞU GELECEĞE TAŞIYACAK”

Başkan Aras, komşu iki toplumun birbirine olan saygısının barış ve dostluğu geleceğe taşıyacağını belirterek, “Akdeniz Edebiyat Günleri’nde Yorgo ile bir arada kültürel alışverişe son derece önemli katkılar sağladık. Sevgili Yorgo ile karşılıklı zeybek ve zeybekiko oynadık. Zülfü ve Theodorakis’in şarkılarını birlikte söyledik. Ayrıca 2 ay önce yaşadığımız Kahramanmaraş ili merkezli depremde Rum dostlarımız depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için bizimle birlikte ellerinden geleni yaptılar, yine depremzede vatandaşlarımızı iftarda da yalnız bırakmadılar” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRLER YAŞAMALI, YAŞATILMALI”

Girit ve Yunanistan Göçmenleri Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı, mübadele sonrası yaşananlara yönelik yaptığı araştırmalar ve hayata geçirilen projelerden bahsederken kültürlerin yaşatılmasına dikkat çekerek, “Kültürler yaşamalı, yaşatılmalı, geçmişi olmayanın geleceği de olmaz. Bizim burada köklerimiz varsa bunu gelecek nesillere de aktarmamız lazım.” dedi. Mübadil Kemale Özkaplan ise ailelerinin kendilerine mübadele dönemiyle ilgili fazla bir şey anlatmadıklarını, yemek kültürlerini en iyi şekilde günümüze kadar getirdiklerini belirterek çocukken öğrendiği Girit dilindeki şarkıyı söyledi.

“BU BİR FARKINDALIK MESELESİ”

Bodrum Belediyesi Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ise etkinliğe destek veren herkese teşekkür ederek, “Kültürel değerlerin ve bu mirasın farkındalığı, toplumu oluşturan bireyleri ön yargısızca bir arada tutabilir. Bunun bir farkındalık meselesi olduğuna inanıyorum. Bir kültür kurumu olarak da misyonlarımız arasında bu farkındalığı oluşturmak var. Biz de bu bağlamda düşünerek oluşturduk programımızı. Bu programdaki anahtar kelimelerimiz; kültürel hafıza, kültürel çeşitlilik, kültürel birliktelik, mübadele ve denizcilik, müze yayınları. Mübadelenin 100. yılında, deniz müzesi olarak kendi alanımızda, yayınevimizin konuyla ilgili çalışmaları üzerinden bu programı oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Bodrum’a göç etmek zorunda kalan Giritlilerin korudukları mutfak kültürüyle ilgili, kayıt altına alınan reçeteleri ve kültürel incelemeyi içeren Bodrum Deniz Müzesi Yayınları arasında yer alarak müze yayınevinin 4. kitabı olan “Kumbahçe Sofraları, Zehra Denizaslanı’yla Girit Üstü Bodrum’un Denizci Yemek Kültürü” okuyucuyla buluştu. Kitabın yazarı Reyhan Bayındır Gönenç ve projeyi başlatan ve anlatıcı Zehra Denizaslanı tarafından konuyla ilgili söyleşi ve ardından gerçekleşen kitabın imza etkinliği büyük ilgi gördü. Müze Müdürü Selen Cambazoğlu ilerleyen tarihlerde yeni yayınları Kumbahçe Sofraları için ayrı bir kitap tanıtım etkinliği düzenleneceği haberinin müjdesini de verdi.

ÖĞRENCİLER PROGRAMLARIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Ali Şengün ve Bodrum Deniz Müzesi arşivinden 30 fotoğraflık seçki, BODTO Sergi Salonu’nda 5-6 Nisan tarihlerinde 09.00-17.30 saatleri arasında izleyicisiyle buluştu. Hatırlar Mısın? adlı sergi, mübadelenin ayırdığı ve birleştirdiği hayatlara, mübadele döneminde ve sonrasında farklı dönemlere ait Bodrum ve mübadele fotoğraflarını içeriyor.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile programa Bodrum’un çeşitli okullarından öğrenciler katılım gösterdi. Sergi hakkında bilgi alan ve eğitime katılan okul öğrencileri, böyle eğitimlerin devam etmesini talep ederek programa katılım göstermiş olduklarından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Girit usulü kara sübyeli pilav ikramının yapıldığı program, Timuçin Binder’in “Denizcilik ve Mübadele” sunumu, Yazar Hüseyin Yeter Şakar’ın “Meltemin Anatoli’ye Savurdukları”, “Dedem Kılavura İbrahim’in Girit’ten Göçü” kitapları hakkında konuşması ve imza etkinliği ile devam etti. Etkinlik kapsamında Ali Şengün ve Bodrum Deniz Müzesi arşivinden hazırlanan “Hatırlar mısın?” fotoğraf sergisi açılırken etkinliklerin ikinci gününde “Kumbahçe Sofraları, Girit Üstü Bodrum’un Yemek Kültürü” kitabının yazarı Reyhan Bayındır Gönenç ve projeyi başlatan, anlatıcı Zehra Denizaslanı tarafından söyleşi gerçekleşti.

“PARAMPARÇA” ADLI BELGESEL İLE PROGRAM KAPANIŞINI YAPTI

Yönetmenlerinin Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu; yapımcılarının ise Medya Ton ve Nurdan Tekeoğlu olduğu “Paramparça” adlı belgeselin, 6 Nisan Perşembe günü 18.30’da (BODTO) Konferans Salonu’nda gösterimi yapıldı. 3. kuşak bir mübadil olan Zehra Denizaslanı’nın hayatını anlatan Paramparça, izleyicileri tarafından çok beğenildi.

İnteraktif eğitim seminerine katılım gösteren katılımcılar ise Bodrum Deniz Müzesinden katılım belgelerini alabilecek.