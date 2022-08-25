MUÇEP: Festival yasaklayan anlayış ekoloji kılıfı ile örtülemez

25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:07

Fethiye Belediyesi’nin destekleriyle 1-4 Eylül günleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Milyon Fest Fethiye, Muğla Valiliği tarafından iptal edildi. Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamayla konuya ilişkin idari mahkemeye başvuracaklarını belirtirken, Fethiye Kaymakamlığı da festivalin iptaline ilişkin, “Söz konusu alanın Fethiye- Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Karakteri Korunacak Alan ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı, organizasyonun incelenmesi neticesinde; çadır, kamp alanları, karavan park alanları vb. şekilde düzenlemeler olacağı ve bu düzenlemeler sonucu bölgede yoğun insan trafiği, ses ve ışık etkileri yoğun insan faaliyetleri sebebiyle ekolojik dengeye zarar verilebileceği, Özel Koruma Bölgeleri ile Doğal Sit Alanlarında Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden izin alınmasının uygun olacağı Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nün İnlice Mahallesi’ndeki orman ve halk plajı civarındaki ilgili festivalin yapılmamasına dair görüşü, İnlice Muhtarlığı’nı ve İnlice Köyü Kalkındırma Geliştirme, Çevreyi Koruma Derneğinin faaliyetin yapılmamasına dair 15.08.2022 tarihli dilekçeleri, bu gerekçelerle 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde İlçemiz İnlice Mahallesi İnlice Halk Plajında yapılması planlanan Milyonfest 2022 Rock Festivali organizasyonunun yapılması Kaymakamlığımızca uygun görülmemiştir” açıklamasını yaptı.

Kaymakamlığın açıklaması sonrası Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Gökova Meclisi tarafından yapılan basın açıklamasında aynı duyarlılığın, Akyaka’da kesin korunacak hassas alan içerisinde başlatılan çevre yolu projesinde ve Marmaris Kızılbük’te Sinpaş’ın Milli Park alanı içerisinde başladığı otel inşaatına karşı da gösterilmesi talep edildi.

“YASAKLAMA KARARININ ARKASINDA DA GERİCİ YAPILANMALARIN OLDUĞU BASINA YANSIMIŞTIR”

MUÇEP’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Festival yasaklayan anlayış ekoloji kılıfı ile örtülemez. Ülke genelinde valiliklerin festivalleri yasaklama furyasına en son Fethiye’de İnlice Koyunda 1-4 Eylül tarihleri arasında planlanan Milyonfest isimli müzik festivali eklendi. Fethiye Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, festival alanının Muğla Valiliği tarafından Fethiye - Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi, Doğal Karakteri Korunacak Alan ve Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kaldığı gerekçesi ile festivale izin verilmediği ifade edildi. Bununla birlikte birçok ilde valilikler ve kaymakamlıklar eliyle alınan festival ve etkinlik yasağı kararlarında olduğu gibi bu yasaklama kararının arkasında da gerici yapılanmaların olduğu basına yansımıştır.

"UMUYORUZ Kİ BU FESTİVALİN GERÇEKLEŞMESİ SAĞLANIR"

Temmuz ayı içerisinde Gökçe Mahallesinde Nitelikli Doğa Koruma Alanı statüsündeki bir bölgede başka bir festivalin yapılmasına ekolojik kaygılarla karşı çıkan ve iptal edilmesini sağlayan Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi olarak Valiliğin İnlice’de yapılması planlanan festivale aynı gerekçe ile izin vermemesini doğru ve tutarlı bulduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Festival sahipleri de festivalin ekolojik kaygılarla iptal edilmesini anlayışla karşıladıklarını ve uygun bir yer bularak festivalin yapılması için yeniden başvuracaklarını açıklamışlardır. Umuyoruz ki uygun alan bulunarak bu festivalin gerçekleşmesi sağlanır.

"MUĞLA VALİLİĞİ SERMAYE SAHİPLERİNİN YANINDA OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

Bununla birlikte, Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi olarak Muğla Valiliği’nin festivali iptal ederken gösterdiği ekolojik duyarlılığın samimiyetinden kuşkulu olduğumuzu da kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Örneğin aynı duyarlılığı Akyaka’da kesin korunacak hassas alan içerisinde kendi başına aldığı kararla ormanı katlederek başlattığı çevre yolu projesinde görmek isterdik. Muğla Valiliği ne yazık ki birçok rant projesine ‘ÇED gerekli değildir’ kararları ile aslında doğanın yanında değil sermaye sahiplerinin yanında olduğunu ortaya koymuştur. Güncel bir örnek vermek gerekirse, Muğla Valiliği Marmaris Kızılbük’te Sinpaş’ın Milli Park alanı içerisinde başladığı otel inşaatına ‘ÇED gerekli değildir’ kararı vererek korkunç bir doğa katliamına yol açmıştır.

"EĞLENCEYİ TÜMDEN YASAKLAYAN ANLAYIŞI RPOTESTO EDİYORUZ"

Bu vesile ile Muğla Valiliğine bir kez daha seslenmek istiyoruz; ekolojik kaygılarla aldığınız kararlarda samimiyetinizi görmek istiyoruz. Sinpaş’ın Kızılbük’te mahkeme kararına rağmen milli parkı halka kapatarak sürdürdüğü yasaya aykırı inşaatı durdurup parkı yeniden halkın serbest girişine açarak başlayabilirsiniz. Muğla Çevre Platformu Gökova Meclisi olarak doğanın korunması için belirlenmiş kurallara uyularak, doğanın zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığı her türlü sanat etkinliğinin özgürce yapılabilmesini desteklediğimizi, gerici bir anlayışla sanatı, eğlenceyi tümden yasaklayan anlayışı protesto ettiğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.

"FESTİVALLERİ ENGELLEMEK İSTEYEN KESİMLERE MALZEME VERİLMESİN"

Bu vesile ile açık havada etkinlik organizasyonu yapmak isteyen kuruluşlara da bir çağrı yapmak istiyoruz. Muğla gibi dört tane özel çevre koruma bölgesi ve birçok doğa koruma alanı olan bir bölgede etkinliklerin doğaya zarar vermeyecek şekilde düzenlenmesi için seçilen festival alanı ile ilgili olarak yaşam alanı savunucularına danışarak doğru bilgiler alındıktan sonra yola çıkılması yerinde olacaktır. Böylece yaşam alanlarını koruma mücadelesi veren platformlarla karşı karşıya gelinmesinin ve yasakçı anlayışla festivalleri engellemek isteyen kesimlere malzeme verilmesinin önüne geçilebilir.”



