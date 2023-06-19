Muğla açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Datça ve Bodrum ilçesi açıklarındaki iki ayrı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni kurtarılarak karaya çıkardı.
Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine botu durduran ekipler 27 düzensiz göçmeni yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan Sahil Güvenlik ekiplerinin, Marmaris ilçesindeki gezi teknesinde rahatsızlanan bir kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim ettiği belirtildi.
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