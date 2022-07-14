Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Datça raporu: 728 hektar alan yandı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:07

Muğla’nın Datça ilçesinde yaşanan orman yangınlarını kontrol altına alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken, yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için birçok büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele etti. Datça ilçesindeki orman yangınlarının ilk gününden bu yana teyakkuz halinde olan Büyükşehir Belediyesi, personel, araç ve yardımcı ekipmanları ile sahada aktif olarak görev aldı.

728 HEKTAR YANDI

13 Temmuz Çarşamba günü Datça Hava Radar Mevzi Komutanlığı yerleşim bölgesinin alt kısmından çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle Mesudiye Mahallesi’ne doğru ilerledi. Hava Radar Mevzi Komutanlığı altı, Mesudiye Mahallesi Girtepe ve Domuz Çukuru bölgesinde devam eden yangın 14 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 728 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi.

25 EV, 3 BİN 250 YURTTAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, tahliye çalışmaları için yoğun mesai harcadı. Orman yangını esnasında Meşe Çukuru Mahallesi’nde 10 ev, Döşeme Mevkii’nde 15 ev, Mesudiye Hayıtlıbükü ve Mezitli Mahalleleri’nde konaklama tesislerinde bulunan 3 bin 520 kişinin tahliyesi sağlandı.

Yangınlarda alevlerden ve dumandan etkilenen hayvanlara kısa zamanda müdahale eden Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimleri, onlarca hayvanı hayata döndürdü. Hasar tespiti yapılan yerlerde ekipler, yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarını tedavi etti. Yangınlar esnasında 28 büyükbaş, 35 küçükbaş hayvanın tahliyesi sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından orman yangını bölgesinde dumanlardan etkilenen vatandaşlara ilk yardım desteği ve gerekli durumlarda ise sağlık kuruluşlarına hastaların sevkini sağladı. Yangınlar esnasında Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği, pansuman, göz yaşı damlası uygulaması, tansiyon ve şeker ölçümü, ambulans nakil hizmeti verdi. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara hekim ve klinik psikoloğu desteği de sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça ilçesinde yaşanan orman yangınlarında mücadele eden ekiplere araç, ekipman ve personeli ile önemli bir destek sağladı. Mobil bakım araçları ile yangın yerlerinde arızalanan araçların bakım onarımları yapan Büyükşehir ekipleri, araçlara su takviyesi de yaparak görevlerine devam etmelerini sağladı.

Orman yangını bölgesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesi, personel ve vatandaşların yemek ihtiyaçları da giderdi. Büyükşehir Belediyesi’nin ikram araçları ile yangın bölgesinde görev yapan personel ve vatandaşlara kumanya, soğuk içecek ve çorba dağıtımı yapıldı.