Muğla’da depremzedelere ücretsiz ulaşım
Muğla Büyükşehir Belediyesi Turgutreis öğrenci yurdunda kalan depremzedeler için ücretsiz servis uygulaması başlattı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’de bulunan Turgutreis öğrenci yurdunda kalan depremzedeler için ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmaya başladı.
Turgutreis yurdu önünden her saat başında kalkan otobüs AVM yolundan merkezde bulunan stadyum karşısındaki duraklara geliyor. Buçuklu saatlerde de duraktan yurtlara geri dönüyor. Günde ortalama 650 vatandaşın taşındığı uygulamayla yurttaşların merkeze ulaşımları kolaylaştırılıyor.
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