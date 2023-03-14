Muğla’da Sağlık Emekçileri Anıtı açıldı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 16:17

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 16:17

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Covid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına yapılan ‘Sağlık Emekçileri Anıtı’ açıldı.

14 Mart Tıp Bayramında açılışı gerçekleştirilen Sağlık Emekçileri Anıtı törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin, CHP Muğla Milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat Özcan, CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Sayar Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla il Başkanı, Deva Partisi İl ve İlçe Başkanı, İYİ Parti Menteşe İlçe Başkanı ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

ŞAHİN: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

Hekimler olarak yıllardır 14 Mart Tıp Bayramını kutlayamadıklarını söyleyen Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin “Pandemi döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızın anısına Sağlık Emekçileri Anıtı diken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Pandemide dünyada 6 milyonun üzerinde canımızı yitirdik. Bizim ülkemizde devletin verdiği rakamlara göre 101 bin insanımızı kaybettik. Birçok meslektaşımı kaybettim. Sağlık sektöründe çok kaybımız oldu. Salgın, önlenebilir tedbirlerle ölümler en aza indirilebilirdi. Salgın yönetilemedi” dedi.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gürmüş “Pandemide ve deprem sürecinde sağlık çalışanlarımızın önemini gördük. Muğla'da sağlık çalışanlarına verilen önemi görüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e bu anıt için teşekkür ediyorum. Sağlıkçılarımızın hiçbir zaman hakkı ödenmeyecek” ifadelerini kullandı.

GÜRÜN: BAZI KİŞİLER ÖLÜMLERİ İLE DE TOPLUMA MESAJ VERİR

Pandemi sürecinde 557 hekimin yaşamını yitirdiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Pandemi dünyada olduğu gibi Muğla'da da önemli kayıplara neden oldu. Türkiye'de 557 hekimi kaybettik. Bu hekimlerin yetişmesi kolay olmadı. Onlar, maalesef Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Başka canları kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan ve yaşamını yitiren tüm hekimlerimize buradan tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Bazı kişiler ölümleri ile de topluma mesaj verir. İnsanı sevmeyenin hekimlik yapabilmesi mümkün değildir ancak hekimlerin de sevilmeye ihtiyaçları var. Onları sevelim ve saygı duyalım. Bu şekilde onlardan en iyi sağlık hizmetini alabiliriz. Böyle bir meslek grubuna sen olsan da olmasan da olur duygusunu aşılamak, halk sağlığı açısından çok tehlikeli bir yaklaşım. Ne olursa olsun umutsuz olmamamız gerekiyor. Hep birlikte ortak kaygı ve sevgiyle çözüm bulmaya çalışmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek, ülkemizin geleceğini çok parlak görüyorum. İnsanlara umut ve sevgi aşılayalım” dedi. hastalığı nedeniyle bulaşıcılığı önlemek için hayvan pazarları kapatıldı.