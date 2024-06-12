Muğla'da ulaşıma bir indirim daha
Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşımda öğretmenler ve 60-65 yaş üstü vatandaşlar için indirimli dönemi başlatıyor. 65 yaş üstü emekli vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden sonra Muğla’da 60 yaş üstü yurttaşlar için de yüzde 26 oranında indirimli dönem başladı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere ulaşımı 1 TL yapan hizmetinden sonra öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlar içinde ulaşım indirimi devreye giriyor.
YÜZDE 26 İNDİRİM
UKOME’de alınan karar ile 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından indirimli olarak yararlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar için aldığı indirim uygulaması ile il genelinde 23 TL olan indi bindi ücretini 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ile öğretmenler 17 TL olarak ödeyecek. Öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlara yüzde 26 indirim uygulanmış olacak. Böylece 65 yaş üstü ulaşımdan ücretsiz yararlanan emekli vatandaşlardan sonra 60 yaş üstü emekli vatandaşlar da ulaşımdan indirimli yararlanmaya başlayacak.
UYGULAMA 25 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK
25 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya alınacak olan indirim hizmetinden 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve Öğretmenler https://muttas.com.tr/mugla-kart-basim-noktalari/ adresinde belirtilen kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktalarına, görev yeri belgesi (öğretmenler için), bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) ve kimlik kartları ile müracaat ederek indirimli seyahat kartlarını temin edebilecek. İndirimli kartlarını alan 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve Öğretmenler il genelinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından 25 Haziran’dan itibaren indirimli olarak yararlanmaya başlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener günler sonra sessizliğini bozdu
- Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten dikkat çeken mesaj
- Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı
- 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
- Zirve sonrası CHP'den ilk açıklama
- İstanbul'a yeni tramvay hattı projesi kabul edildi
- 'Yürüyen ağaç' yılın ağacı seçildi
- Mesut Kocagöz cezaevinden çıktı
- Hacı Sabancı'ya 'babalık davası' açıldı
- O magandalar yakayı ele verdi