Muğla'da ulaşıma bir indirim daha

Yayınlanma: 12.06.2024 - 16:16

Güncelleme: 12.06.2024 - 16:16

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim vaatlerinden biri olan öğrencilere ulaşımı 1 TL yapan hizmetinden sonra öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlar içinde ulaşım indirimi devreye giriyor.

YÜZDE 26 İNDİRİM

UKOME’de alınan karar ile 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından indirimli olarak yararlanacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar için aldığı indirim uygulaması ile il genelinde 23 TL olan indi bindi ücretini 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ile öğretmenler 17 TL olarak ödeyecek. Öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlara yüzde 26 indirim uygulanmış olacak. Böylece 65 yaş üstü ulaşımdan ücretsiz yararlanan emekli vatandaşlardan sonra 60 yaş üstü emekli vatandaşlar da ulaşımdan indirimli yararlanmaya başlayacak.

UYGULAMA 25 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

25 Haziran 2024 tarihinde uygulamaya alınacak olan indirim hizmetinden 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve Öğretmenler https://muttas.com.tr/mugla-kart-basim-noktalari/ adresinde belirtilen kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktalarına, görev yeri belgesi (öğretmenler için), bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) ve kimlik kartları ile müracaat ederek indirimli seyahat kartlarını temin edebilecek. İndirimli kartlarını alan 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve Öğretmenler il genelinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından 25 Haziran’dan itibaren indirimli olarak yararlanmaya başlayacak.