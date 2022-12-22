Muğla’daki kooperatifler tek çatı altında toplandı

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:00

Muğla Büyükşehir Belediyesinin, Muğla’da faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında toplamak için başlattığı çalışmalar sonuç verdi. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi arasında protokol imzalandı. Protokolle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Muğla İl sınırları içerisinde faaliyet gösteren 2 bakanlık (Ticaret Bakanlığı-Tarım Orman Bakanlığı) altında bulunan kooperatifler tek çatı altında toplandı.

7 KOOPERATİF BİR ARAYA GELDİ, MUĞLA TARIM GÜÇBİRLİĞİ KOOPERATİFİ KURULDU

Protokol kapsamında Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Datça Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi olmak üzere 7 kooperatif bir araya getirilerek üst kooperatif olan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi kuruldu. Ayrıca protokol sonucunda Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi’nde yürütülen Tıbbi Koleksiyon Bahçesi alanında 11,40 m2’lik idari ofis kooperatifin kullanımına sunuldu.

BÜYÜKŞEHİR, KOOPERATİFE BİRÇOK KONUDA DESTEK SAĞLAYACAK

Protokol kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatifin tarımsal üretim gelirlerinin artırılması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile kooperatifler ile birlikte bilgilendirme toplantılarının yapılması sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimde girdilerin düşürülmesi, gelirlerin artırılması amacıyla kurslar/eğitimler düzenleyecek ve çalışmalar için afiş, broşür gibi tanıtım materyalleri hazırlayacak. Ayrıca protokol ile kooperatiflere üretimde, paketlemede, satışta ve pazarlamada teknik destek sağlanacak ve bölgedeki kamu ve özel sekterle olan iletişim sağlanması huşunda destek verilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi kooperatifle birlikte etkinlikler düzenleyecek ve kooperatifin ortağı olan kooperatiflerden alacağı ürünlerin belirlenmesinde destek sağlayacak. Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından kooperatif ürünlerine “Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenmektedir” ibaresi ve Belediye’nin logosunu içeren ilave etiketlerin tasarımı ve hazırlanacak.

ÖZTÜRK: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN BÜYÜK DESTEK ALDIK

Protokol imza töreninde konuşan Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden büyük destek aldıklarını ifade etti. Öztürk, "6-7 aydır çalışmalarımız devam diyor. Muğla Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde kooperatifleri bir araya getirerek, faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak istedik. Bu noktada Belediyemizden büyük destek aldık. Bugün bizim doğum günümüz. 21 Aralık Dünya Kooperatifçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN: BİRLİKTE ÜRETECEK, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ

Protokolde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Tarımsal desteklemeler ve gelişim konusunda en büyük önceliğimiz kooperatifler üzerinden çiftçilerimizin üretiminin artması ve maddi kazanç sağlamaları oldu. Bu kapsamda tarımsal üretim konusunda çok verimli topraklara sahip olan şehrimizde 2014 yılında kooperatifçilik konusunda hedefimizi koymuştuk. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda bu güçbirliği projesini hayata geçiriyoruz. Kooperatifçilerin ürettiği ürünler bu şekilde daha yüksek rakamlarla satılabilecek ve aracılardan ziyade üretici kazancak. Kooperatiflerimiz daha etkin hale gelecek. Bu güçbirliğine inanıp bize güvendiğiniz için teşekkür ederim. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Bugün ayrıca Dünya Kooperatifçiler Günü. Gününüzü kutluyorum. Toprağını satma ürününü sat sözümüz ilk olarak algılanmamıştı. Şuan geldiğimiz noktada bu sözün anlamı anlaşıldı ve çok önem kazandı. Giderlerinizin farkındayım. Fakat hala üretim yapabiliriz. Bu üretimi ve kazancı da bireysel değil, birlikte tek çatı alında yapmalıyız" dedi.

Protokol, imza töreni ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.