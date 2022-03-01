Muğla'nın 17 milyon atalık tohumu Türkiye'ye dağıtıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en kapsamlı merkezlerinden biri olan Yerel Tohum Merkezi, şubat ayı içerisinde 7 milyon yerel tohumun dağıtımını yaptı. 2019 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanına yerel tohum ulaştıran Büyükşehir Belediyesi’nin bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı 17 milyona ulaştı.
"Yerel Tohum Ulusal Güç" sloganı ile 2016 yılında Yerel Tohum Merkezi’ni kuran Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ve dağıtımını yaptığı yerel tohumlar, toprakla hayat bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı yaz sezonunda ürettiği ve 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren internet sitesi üzerinden dağıttığı 7 milyon yerel tohumu, Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırdı.
Türkiye’nin birçok ilinden yoğun talep alan ve tohumculuk kanunu gereği her aileye ihtiyacı kadar yerel tohum sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının yaz sezonunda ürettiği 113 çeşit yerel tohumun dağıtımını tamamladı.
Her geçen yıl talebin arttığı yerel tohumların dağıtımını yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında 1 milyon 350 bin, 2020 yılında ise 4 milyon 290 bin yerel tohum dağıttı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin dört bir yanına 2021 yılında 4 milyon 139 bin, 2022 yılında ise yaklaşık 7 milyon adet tohum dağıtımı gerçekleştirmesiyle birlikte bugüne kadar dağıttığı yerel tohum sayısı yaklaşık 17 milyona ulaştı.
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