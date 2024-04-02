Muharrem Erkek paylaştı: Çanakkale'de trafik ışıklarına at figürü önerisi...
31 Mart yerel seçimlerinde, resmi olmayan sonuçlara göre, Çanakkale'de birinci olan CHP'nin adayı Muharrem Erkek kentin yeni belediye başkanı oldu. Erkek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 39.70'ini alan CHP'li Muharrem Erkek 2 bin 197 oy farkı ile Çanakkale'nin yeni belediye başkanı oldu. Erkek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Muharrem Erkek, şehirde trafik ışıklarının değişebileceğinin sinyalini verdi.
"BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"
Çanakke'de bulunan ve Kaz Dağı eteklerinde tarihî bir kentin ismini taşıyan Troya Müzesi'nin sosyal medya hesabından CHP'nin yeni seçilen belediye başkanı Muharrem Erkek'e bir öneride bulunuldu.
Troya Müzesi isimli sosyal medya hesabı, Erkek'i etiketleyerek, "Bir önerimiz var! Çanakkale kent merkezinde yer alan araç trafik ışıkları için tasarlanacak at figürüne ne dersiniz? Kırmızı ışıkta duran bir tahta at, yeşil ışıkta ise şaha kalkmış bir at!" ifadelerini kullandı.
Muharrem Erkek ise söz konusu paylaşıma şu yanıtı verdi.
"Öneriyi değerli buluyorum. Neden olmasın? Birlikte yöneteceğiz"
Çanakkale kent merkezi için, “trafik ışıklarına at figürü” önerisini değerli buluyorum. Neden olmasın?— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) April 2, 2024
Birlikte yöneteceğiz. ??
Teşekkürler @troyamuzesi https://t.co/Zdes6fSTyk pic.twitter.com/7Zsi6rxdgB
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