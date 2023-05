Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi anket sonuçlarını altüst etti

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:17

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:23

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

İnce kararını, "Bunu memleketim için yapıyorum" diyerek duyurdu. İnce açıklamasında, şunları kaydetti:

"Her şeyim ortada benden başka mal varlığını açıklayan hiç kimse yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyorlar. Bir yandan FETÖ'cüler bir yandan PKK'lılar saldırıyor. Her gün bir iftira var. Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Atatürkçülerin o Meclis'te olması lazım. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

"ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

'Saray'dan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum."

İnce'nin söz konusu kararı anket sonuçlarını da etkiledi. Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçimi sonuç tahmininin bir geçerliliği kalmamıştır" dedi.

Selçuki şunları kaydetti:

"11 Mayıs sabahı Türkiye Raporu aboneleri ile paylaştığımız CB 1. tur seçimi sonuç tahmininin bir geçerliliği kalmamıştır. Güncel tahminimizi 12 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde paylaşacağız."

11 Mayıs sabahı @turkiye_raporu aboneleri ile paylaştığımız CB 1. tur seçimi sonuç tahmininin bir geçerliliği kalmamıştır.



Güncel tahminimizi 12 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde paylaşacağız. — Can Selcuki (@CanSelcuki) May 11, 2023

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak. 14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak. İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.