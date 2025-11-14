Müjdat Gezen Silivri'deki tutuklu belediye başkanlarını ziyaret etti

Gazetemiz yazarı Müjdat Gezen, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile birlikte dün Silivri Cezaevi'ne giderek tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti.

AYLARCA İZİN ÇIKMADI

Gezen, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, aylardır cezaevi ziyareti için izin alamadığını dile getirdi. Gezen, "Üç-dört ay önce Adalet Bakanlığı'na dilekçe yazdım. Sonra bir daha yazdım. Bir tanesi de yoldadır herhalde. İzin almayı bir türlü başaramadım" dedi.

Ali Mahir Başarır'a durumu anlattığını belirten Gezen, "Bir gün kendisine 'Bir tek sıkıntım var, Silivri'ye gidemiyorum' dedim. 'Ben halledebilirim' dedi. İki saat sonra arayıp 'İzin çıktı abi' diye haber verdi" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜLMEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Ziyaret sonrası duygularını paylaşan Gezen, "Hepimiz çok uzun saat kaldık. Hepsiyle sohbet ettik. Moralleri iyi. Ama ben iki darbe döneminde Bayrampaşa ve Selimiye Cezaevi'nde bulunmuş biriyim. O yüzden çok üzüldüm. Üzülmemek mümkün değil" dedi.

"SUÇSUZ , GÜNAHSIZ YOLDAŞLARIMIZ BURADA”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise cezaevindeki tutukluların hukuki durumuna dikkat çekti. Başarır, "Bazen soruyorlar niye bu kadar geriliyorsunuz. Suçsuz, günahsız yoldaşlarımız burada. Cumhurbaşkanı adayımız burada" diye konuştu.

Bazı tutukluların henüz iddianamelerinin bile hazırlanmadığını vurgulayan Başarır, "Beyoğlu unutulmuş. İddianamesi yok. Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece Belediye Başkanımız... İddianameler yok daha. Bekliyorlar burada. Çok zor mu bir adli kontrolle bu insanları serbest bırakmak?" diye sordu. Başarır, ziyaretin tutuklu belediye başkanlarına moral verdiğini belirterek, "Mücadeleyi hep beraber edeceğiz" dedi.