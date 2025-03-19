Mustafa İlbak kimdir? İş insanı Mustafa İlbak neden gözaltına alındı?
İBB'ye yönelik soruşturmada gözaltına alınanların isimleri netleşmeye başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 98 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bir diğer isim de iş insanı Mustafa İlbak oldu. Peki, Mustafa İlbak kimdir? İş insanı Mustafa İlbak neden gözaltına alındı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdiye kadar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 98 kişi gözaltına alındı. 98 kişinin arasında iş insanı Mustafa İlbak da bulunuyor. Peki, Mustafa İlbak kimdir? İş insanı Mustafa İlbak neden gözaltına alındı?
MUSTAFA İLBAK KİMDİR?
Mustafa İlbak 1975 yılında İstanbul’da doğdu.
1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve StröerGroup’ta iş hayatına atıldı. 2000 yılında Ströer Kentvizyon şirketinde Genel Müdür Yardımcısı görevine atanan İlbak, 2006 yılında şirketin CEO ‘su oldu.
Halen ayn ışirketin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini devam ettiren İlbak, aynı zamanda farklı sektörlerdeki pek çok önemli şirketine yönetim kurulunda yer almaktadır.
İlbak Holding, Büyük Baskı Merkezi, People Communication, United People, Portline Medya Pazarlama , Outbox Medya Pazarlama, Asya Maden, MLYapı,Fokus İnşaat&Turizm, İlbak Madencilik ile Galatasaray Mağazacilik ve Sportif AŞ; İlbak’ın halen yönetim kurulu üyeliği görevini yürüttüğü şirketlerden bazılarıdır.
MUSTAFA İLBAK'IN ÖZEL HAYATI
İlbak, evlive 2 çocuk babasıdır
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