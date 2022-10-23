Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım ile Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdikten sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Bartın'da maden faciasında yaralanan işçiler ve ailelerini hastanede ziyaret etti.

İHA
23 Ekim 2022 Pazar, 14:45
Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım ile Şamil Ayrım’ı hastanede ziyaret etti
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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Azerbaycan’da trafik kazası geçirdikten sonra Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım’ı ziyaret etti.

Sarıgül, ardından hastanede bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçiler ile yakınlarını ziyaret etti. Sarıgül, hastane yetkililerinden yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı. 

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, büyük bir kaza atlatıldığını belirterek, “Ulaştırma Bakanlığımızı, başbakanlığımızı yapan çok değerli hemşerim Sayın Binali Yıldırım başbakanımızı ziyaret ettim. Gerçekten çok önemli bir kazayı atlatmışlar. Kazanın kamuoyuna yansıdığından da büyük bir kaza olduğunu gördüm. Siyasette nezaketi, zarafeti, insanlığı hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Görüşleriniz, düşüncelerimiz farklı olabilir ama söz konusu insansa o insanlığın gereğini ve görevini mutlaka yerine getirmek lazım. Sayın başbakanımıza, milletvekilimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Allah’ım böyle kazaları hiç kimseye göstermesin. Bu kaza kamuoyuna çok hafif bir kaza gibi anlatıldı. Hocalarımızla konuşup gördüğüm kadarıyla büyük bir kaza atlatmışlar. Büyük geçmiş olsun” dedi. 


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